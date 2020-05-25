В Івано-Франківському онкоцентрі зафіксували спалах коронавірусу серед медиків

В Івано-Франківському онкоцентрі ПЛР-тестування показало позитивні результати на коронавірусну інфекцію у семи людей.

Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів на брифінгу.

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За його словами, захворіли два лікарі, три медсестри та одна санітарка. В обласному фтизіопульмонологічному диспансері лікуються ще три медичні сестри.

Інфіковані наразі мають середньої тяжкості стан. Решта – на амбулаторному лікуванні.

За час епідемії COVID-19 підтвердили у 339 працівників медустанов Прикарпаття. З початку поширення в області зафіксовано 1281 випадок зараження.

Додамо, про спалах коронавірусної інфекції в обласному онкологічному диспансері в Івано-Франківській області стало відомо наприкінці квітня, коли захворіло четверо медпрацівників.