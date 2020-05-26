В Івано-Франківську на COVID-19 тестують новонароджених: які результати

В Івано-Франківську почали тестувати на COVID-19 немовлят. Для цього використовують метод ПЛР-діагностики.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що таке рішення прийняли через те, що зараз є більша ймовірність захворіти на недугу.

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"Зараз, при переході до 2 етапу, загроза є більшою, адже запрацював громадський транспорт. Також через тиждень запрацюють дитячі садочки", – сказав мер Івано-Франківська.

Тому прийняли рішення максимально тестувати у час, коли може бути 2 хвиля (захворювання – 24 канал) і моменти, які можуть повернути нас десь на кінець квітня,

– пояснив Марцінків.

► Які результати тестувань серед немовлят

Марцінків пояснив, що новонародженим медики проводять ПЛР-тестування. Наразі перевірили 15 немовлят.

5 дівчаток і 10 хлопчиків. На щастя, жоден тест не підтвердився,

– запевнив мер.

Мер міста розповів, що тестування проводять також жінкам, які потрапляють у пологові будинки Івано-Франківська. Їм проводять експрес-тест навіть тоді, коли ознак захворювання немає.

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську

Руслан Марцінків запевнив, що ситуація у місті стабілізувалася. Кількість пацієнтів, які потрапляють у лікарні з підозрою на COVID-19, зменшується.

Щодня поступає 6 – 10 пацієнтів у міські медзаклади,

– зазначив Марцінків.

Як стало відомо, мешканці Івано-Франківськ почали частіше хворіти на пневмонію. Мер міста пояснив, що це одна з основних ознак можливого зараження COVID-19, саме тому усім людям з пневмонією роблять тестування.

Довідка. Наразі в Івано-Франківській області підтверджено 1306 випадків зараження на COVID-19. Одужали 673 людини, а померли – 74. Загалом в Україні зафіксовано майже 22 тисячі хворих на смертоносну недугу.



Чим відрізняються тести на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу