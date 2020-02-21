Ізраїль та Аргентина подякували Україні за евакуацію їхніх громадян з Уханя

Міністерства закордонних справ Ізраїлю та Аргентини висловили Україні свою вдячність за евакуацію їхніх громадян з китайського Уханя. Літак SkyUp 20 лютого доставив в Україну одного ізраїльтянина та вісьмох аргентинців.

Зі словами вдячності до України звернулися представники влади Ізраїлю та Аргентини.

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Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами, – зазначив глава МЗС Ізраїлю.

Відповідний допис він зробив у твіттері.

Israel highly appreciates the efforts of the Ukrainian government in evacuating Israeli citizen Tomer Zvulun from Wuhan.

This is yet another example of the strong relations between our countries.



@israelinukraine@ambassadorlion — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 21, 2020

За евакуацію своїх громадян з епіцентру поширення коронавірусу подякувала й влада Аргентини, інформує пресслужба МЗС країни.

Уряд Аргентини ще раз дякує Україні за її щедрість та Китаю за співпрацю в цій неоціненній акції,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Україна евакуювала з Уханя 45 своїх громадян, а також 27 іноземців. Серед них – громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Панами, Ізраїлю.

Основне про евакуацію українців та іноземців з Уханя в Нові Санжари

20 лютого літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.

Проти прибуття евакуйованих з Уханя до Нових Санжар збунтувалися місцеві жителі. Вони влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.

Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили.

Факти про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу