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Ізраїль та Аргентина подякували Україні за евакуацію їхніх громадян з Уханя

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Уряди Аргентини та Ізраїлю подякували Україні за евакуацію з Уханя / rbc.ua

Міністерства закордонних справ Ізраїлю та Аргентини висловили Україні свою вдячність за евакуацію їхніх громадян з китайського Уханя. Літак SkyUp 20 лютого доставив в Україну одного ізраїльтянина та вісьмох аргентинців.

Зі словами вдячності до України звернулися представники влади Ізраїлю та Аргентини.

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Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами, – зазначив глава МЗС Ізраїлю.

Відповідний допис він зробив у твіттері.

За евакуацію своїх громадян з епіцентру поширення коронавірусу подякувала й влада Аргентини, інформує пресслужба МЗС країни.

Уряд Аргентини ще раз дякує Україні за її щедрість та Китаю за співпрацю в цій неоціненній акції,
– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Україна евакуювала з Уханя 45 своїх громадян, а також 27 іноземців. Серед них – громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Панами, Ізраїлю.

Основне про евакуацію українців та іноземців з Уханя в Нові Санжари

  • 20 лютого літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.
  • Проти прибуття евакуйованих з Уханя до Нових Санжар збунтувалися місцеві жителі. Вони влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
  • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
  • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили.

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини Здоров'я Китай Здоров'я Новини політики Аргентина Новини Ізраїля Лікування
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