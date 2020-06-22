В Ізраїльському інституті біодосліджень заявили, що створили і провели успішні доклінічні випробування вакцини від коронавірусної інфекції.

Вчені вважають вакцину VSV-∆G-spike безпечною і ефективною проти SARS-CoV-2. Про це опубліковано на ресурсі bioRxiv.

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Біотехнологи відзначають, що їхня вакцина складається з генномодифікованого вірусу везикулярного стоматиту Індіана (VSV): він здатний кодувати білок-шип (S-білок) з поверхні коронавірусу і цим викликає імунну реакцію організму.

VSV – що це? Це РНК-вірус, який викликає захворювання у коней, великої рогатої худоби і свиней. Може викликати грипоподібні інфекції у людей. Зазвичай швидко проходить без лікування. Його і раніше використовували як платформу для створення вакцин.

Отриманим продуктом через місяць тестували на хом'яках. Зазначається, що тварини набирали вагу і виглядали абсолютно здоровими

Вакцинація відбувалася як внутрішньом'язово, так і підшкірно. Різниці не виявлено. У висновку вчених йдеться, що однієї вакцинації було достатньо, щоб "привести до швидкої і потужної індукції нейтралізуючих антитіл проти коронавірусу".

Пізніше вчені спробували заразити хом'ячків справжнім коронавірусом через ніс, але хвороба не розвивалася у тварин.

До переваг нової вакцини автори віднесли те, що VSV може легко "розмножуватися" і викликає сильний імунітет.