Кабмін звільнив Уляну Супрун з МОЗ

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Кабмін звільнив Уляну Супрун з МОЗ
Кабмін звільнив Уляну Супрун з МОЗ / Фото з вільних джерел

Кабінет міністрів України звільнив Уляну Супрун, яка виконувала свої повноваження у статусі першого заступника міністра охорони здоров’я.

Це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання Кабінету Міністрів.

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Це не якесь політичне звільнення. Це просто технічна заміна: зайшов новий міністр і він формує свою нову команду. Всі інші старі заступники звільняються,
– зазначив Гончарук.

Уляна Супрун здійснювала свої повноваження на посаді першого заступника. Тому уряд прийняв її рішення про звільнення за власним бажанням. Ухвалили його одноголосно. За словами Гончарука, таке рішення є остаточним.

Кабмін також звільнив заступників Уляни Супрун, зокрема Олександра Лінчевського.

Уляна Супрун вже прокоментувала своє звільнення.

 
Уляна Супрун
Більше не виконую обов'язки Міністра охорони здоров'я України. Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися”.

За її словами, головними цілями протягом трьох років роботи у міністерстві у роботі були:

  1. людина в центрі уваги системи охорони здоров’я,
  2. доступ до якісних та ефективних ліків й медичних послуг,
  3. повернення гідності до лікарів, медсестер та пацієнтів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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