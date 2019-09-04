Кабмін звільнив Уляну Супрун з МОЗ

Кабінет міністрів України звільнив Уляну Супрун, яка виконувала свої повноваження у статусі першого заступника міністра охорони здоров’я.

Це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання Кабінету Міністрів.

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Це не якесь політичне звільнення. Це просто технічна заміна: зайшов новий міністр і він формує свою нову команду. Всі інші старі заступники звільняються,

– зазначив Гончарук.

Уляна Супрун здійснювала свої повноваження на посаді першого заступника. Тому уряд прийняв її рішення про звільнення за власним бажанням. Ухвалили його одноголосно. За словами Гончарука, таке рішення є остаточним.

Кабмін також звільнив заступників Уляни Супрун, зокрема Олександра Лінчевського.

Уляна Супрун вже прокоментувала своє звільнення.

Уляна Супрун “ Більше не виконую обов'язки Міністра охорони здоров'я України. Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися ”.

За її словами, головними цілями протягом трьох років роботи у міністерстві у роботі були:

людина в центрі уваги системи охорони здоров’я, доступ до якісних та ефективних ліків й медичних послуг, повернення гідності до лікарів, медсестер та пацієнтів.

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