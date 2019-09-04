Кабмін звільнив Уляну Супрун з МОЗ
Кабінет міністрів України звільнив Уляну Супрун, яка виконувала свої повноваження у статусі першого заступника міністра охорони здоров’я.
Це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання Кабінету Міністрів.
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Це не якесь політичне звільнення. Це просто технічна заміна: зайшов новий міністр і він формує свою нову команду. Всі інші старі заступники звільняються,
– зазначив Гончарук.
Уляна Супрун здійснювала свої повноваження на посаді першого заступника. Тому уряд прийняв її рішення про звільнення за власним бажанням. Ухвалили його одноголосно. За словами Гончарука, таке рішення є остаточним.
Кабмін також звільнив заступників Уляни Супрун, зокрема Олександра Лінчевського.
Уляна Супрун вже прокоментувала своє звільнення.
За її словами, головними цілями протягом трьох років роботи у міністерстві у роботі були:
- людина в центрі уваги системи охорони здоров’я,
- доступ до якісних та ефективних ліків й медичних послуг,
- повернення гідності до лікарів, медсестер та пацієнтів.
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