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Кабмін дозволив українцям пересуватись по вулицях компаніями до 8 осіб

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Уряд послабив карантинні обмеження про пересування
Уряд послабив карантинні обмеження про пересування / Unsplash

Під час засідання уряду Кабмін дозволив громадянам збиратися у компанії до 8 осіб та пересуватися у такому складі вулицями. Від 6 квітня українцям не можна було виходити з дому більш ніж у двох.

Таку пропозицію під час засідання уряду 13 травня запропонував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а Кабмін одноголосно її підтримав.

До теми МОЗ: Як працюватимуть перукарні, ресторани, магазини та інші сфери послуг від 11 травня

Понад місяць вулицями не можна було ходити більше, ніж удвох. Виняток був лише у випадку супроводу дітей. Втім, 13 травня МОЗ вирішило послабити це обмеження, дозволивши збиратися у компанії до 8 осіб.

Окрім того, на літніх майданчиках закладів громадського харчування тепер можна розміщувати до 4 людей, а не до 2, як це було раніше. Натомість правило про дистанцію у 1,5 метра між місцями для сидіння та столиками залишилося. 

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Новини Здоров'я Лікування Кабінет Міністрів України Здоров'я Максим Степанов Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я
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