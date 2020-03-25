24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Кабмін дозволив безкоштовно передавати в лікарні конфісковане медобладнання

- Читать новость на русском
Конфісковане медичне обладнання / Unsplash

Кабінет міністрів України дозволив безкоштовну передачу в установи охорони здоров'я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 березня.

Також на тему: Надзвичайну ситуацію вводять у всій Україні: рішення Кабміну

Обладнання можна буде передавати в лікарні, якщо воно є конфісковане за рішенням суду.

Що безкоштовно передаватимуть в лікарні? 

Водонепроникні лабораторні костюми; 
Медичні рукавички;
Одноразові медичні ізоляційні халати;
Медичні маски;
Захисні окуляри; 
Захисні щитки;
Респіратори класу захисту FFP2.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук