Кабмін дозволив безкоштовно передавати в лікарні конфісковане медобладнання

Кабінет міністрів України дозволив безкоштовну передачу в установи охорони здоров'я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 березня.

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Обладнання можна буде передавати в лікарні, якщо воно є конфісковане за рішенням суду.

Що безкоштовно передаватимуть в лікарні?

Водонепроникні лабораторні костюми;

Медичні рукавички;

Одноразові медичні ізоляційні халати;

Медичні маски;

Захисні окуляри;

Захисні щитки;

Респіратори класу захисту FFP2.

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