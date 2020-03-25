Кабмін дозволив безкоштовно передавати в лікарні конфісковане медобладнання
Кабінет міністрів України дозволив безкоштовну передачу в установи охорони здоров'я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 березня.
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Обладнання можна буде передавати в лікарні, якщо воно є конфісковане за рішенням суду.
Що безкоштовно передаватимуть в лікарні?
Водонепроникні лабораторні костюми;
Медичні рукавички;
Одноразові медичні ізоляційні халати;
Медичні маски;
Захисні окуляри;
Захисні щитки;
Респіратори класу захисту FFP2.
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