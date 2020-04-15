Кабмін розширив програму "Доступні ліки" препаратами проти ревматизму
За ініціативою очільника МОЗ Максима Степанова, Кабмін схвалив розширення програми "Доступні ліки" препаратами проти ревматизму, а саме хлорохіном та гідроксихлорохіном.
Кабмін розширив програму реімбурсації "Доступні ліки" препаратами для лікування ревматичних хвороб – хлорохіном та гідроксихголохіном.
До теми Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Окрім того, Кабмін схвалив відпуск цих препаратів за електронним рецептом.
Такий механізм запровадили для того, аби люди, які мають потребу у цьому препараті мали змогу отримати до нього доступ.
Новина про те, що препарат Плаквеніл (хлорохін або гідроксихлорохін) може допомогти під час лікування коронавірусу викликала ажіотаж. За словами Степанова, через це лікарський засіб зник з аптек, в той час як люди з ревматичними хворобами теж його потребують.
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