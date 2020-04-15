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Кабмін розширив програму "Доступні ліки" препаратами проти ревматизму

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Кабмін розширив доступ до хлорохіну та гідроксихлорохіну / Unsplah

За ініціативою очільника МОЗ Максима Степанова, Кабмін схвалив розширення програми "Доступні ліки" препаратами проти ревматизму, а саме хлорохіном та гідроксихлорохіном.

Кабмін розширив програму реімбурсації "Доступні ліки" препаратами для лікування ревматичних хвороб – хлорохіном та гідроксихголохіном.

До теми Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців

Окрім того, Кабмін схвалив відпуск цих препаратів за електронним рецептом. 

Такий механізм запровадили для того, аби люди, які мають потребу у цьому препараті мали змогу отримати до нього доступ. 

Новина про те, що препарат Плаквеніл (хлорохін або гідроксихлорохін) може допомогти під час лікування коронавірусу викликала ажіотаж. За словами Степанова, через це лікарський засіб зник з аптек, в той час як люди з ревматичними хворобами теж його потребують.

 
Плаквеніл (Гідроксихлорохін) – що це за препарат?
Це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.
Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини Здоров'я Максим Степанов Здоров'я Ліки Лікування
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