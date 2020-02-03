Кабмін затвердив план запобігання поширення коронавіруса в Україні

Кабінет міністрів України затвердив план запобігання занесення і розповсюдження на території України нового коронавіруса з Китаю.

Про це написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. У повідомленні йдеться те, що лікарні повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні.

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Уряд зобов'язує провести навчання в медичних закладах щодо готовності прийняти потенційних хворих

Також МЗС та МОЗ рекомендують тимчасово утриматися від туристичних і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки.

Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули.



"Уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Усі відповідні служби готові до оперативної мобілізації", – додав Гончарук.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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