Кабмін звільнив заступницю голови МОЗ Скалецької

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької Олену Сімоненко з посади.

Розпорядження Кабміну про звільнення Сімоненко опубліковано на Урядовому порталі.

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"Звільнити Сімоненко Олену Анатоліївну з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", – йдеться у документі.

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, Олену Сімоненко. 20 листопада було звільнено Михайла Загрійчука.

Раніше Уляна Супрун, ексголова МОЗ, критикувала нове керівництво МОЗ, яке протягом перших місяців лише втрачало час, не працювавши на реформу та не підписавши жодного документа в Кабміні тощо.

Вона не вибирала собі заступників, їй їх теж призначили, як і радників. Вона довгий час не підписувала документів, бо боялася, що її можуть підставити,

– заявляла Уляна Супрун.

Зоряна Скалецька підтвердила те, що лише за пів року робота структурувалася, коли у неї з'явились заступники з якими були чітко визначені напрямки.

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