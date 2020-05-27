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Коли потрібно робити щеплення: календар

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Коли потрібно робити щеплення
Коли потрібно робити щеплення / Колаж: 24 канал

Від хвороб, які ще не так давно ставали причиною масового вимирання, тепер можна захиститися за допомогою вакцинації. Коли робити щеплення і що робити, якщо календар змістився – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Вакцинація – найсучасніший та найефективніший метод профілактики багатьох захворювань, повідомляє 24 канал.

До теми МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

  • Згідно з календарем щеплень, дітей необхідно щепити від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3–5 добу життя. 
  • Проти гепатиту B необхідно робити вакцинацію тричі – спершу в 1 добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців. 
  • Проти кору, паротиту та краснухи необхідно зробити 2 щеплення – у 12 місяців від народження та у 6 років. 
  • Аби вберегти дитину або себе від дифтерії та правця, вакцин необхідно зробити трішки більше. Щеплення від цих хвороб варто виконувати у 2, 4 6, 18 місяців від народження, після чого ще раз вакцинуватися у 6 років й далі проводити ревакцинацію кожні 10 років. 
  • Проти кашлюку щеплення варто робити на 2, 4 та 6 місяцях життя.
  • Вакцину проти поліомієліту роблять на 2,4,6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють у 6 та 14 років.
  • А ось від гемофільної інфекції щеплення роблять у 2, 4 та 12 місяці від народження. 

Вакцини від цих 10 хвороб закуповує держава, тож щеплення можна зробити у поліклініці вашого міста.

Зазначимо, що вакцинуватися безкоштовно за Календарем чи надолужити пропущені щеплення можуть усі діти до 18 років. Дорослим необхідно ревакцинуватися проти дифтерії та правця кожні 10 років і ця процедура також є безкоштовною.

Але якщо доросла людина хоче зробити щеплення від інших хвороб і не є у групі ризику – за вакцину потрібно заплатити з власного гаманця. 

Каендар щеплень: коли потрібно робити щеплення – графік
Календар профілактичних щеплень

Якщо графік щеплень змістився, зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Він допоможе скласти новий графік та закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін. 

Зауважимо, що відтермінування вакцинації створює додаткову небезпеку для дитини. Якщо лікар назначить декілька вакцин на один день – не лякайтеся. Адже наздоганяючи графік щеплень, кілька вакцин не лише можна, а навіть бажано провести одночасно. У такому випадку ви мінімізуєте кількість походів до лікарні й не лише вбережете дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції у медзакладі, а й зменшите психологічне навантаження на неї. 

До теми Вакцинація під час карантину: що треба знати

Імунітет проти гепатиту B здатен вберегти людину від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якого не вакцинували у дитинстві.

Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення і хочете це з'ясувати – зверніться до сімейного лікаря. Він проведе обстеження та за потреби призначить лабораторні дослідження, які допоможуть з'ясувати, чи робили вам щеплення проти гепатиту.

Як зробити щеплення в дорослому віці
Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash

Оскільки така вакцинація є безкоштовною лише до 18 років, у дорослому віці її без проблем можна виконати, але придбавши вже за власні кошти.

В Україні є змога провакцинуватись від хвороб, які не входять у Календар профілактичних щеплень. Наприклад, нині доступні вакцини проти: грипу, гепатиту A, вірусу папіломи людини, пневмококу, менінгококу тощо.

У випадку наявності, вакцини проти різних інфекцій можна придбати за власні гроші в аптеках або у приватних медичних закладах. 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Здоров'я Профілактика захворювань Діти Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Вакцинація
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