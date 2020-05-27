Коли потрібно робити щеплення: календар

Від хвороб, які ще не так давно ставали причиною масового вимирання, тепер можна захиститися за допомогою вакцинації. Коли робити щеплення і що робити, якщо календар змістився – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Вакцинація – найсучасніший та найефективніший метод профілактики багатьох захворювань, повідомляє 24 канал.

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Календар профілактичних щеплень – коли потрібно вакцинуватись?

Згідно з календарем щеплень, дітей необхідно щепити від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3–5 добу життя.

(БЦЖ) 1 раз – на 3–5 добу життя. Проти гепатиту B необхідно робити вакцинацію тричі – спершу в 1 добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців.

необхідно робити вакцинацію тричі – спершу в 1 добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців. Проти кору, паротиту та краснухи необхідно зробити 2 щеплення – у 12 місяців від народження та у 6 років.

необхідно зробити 2 щеплення – у 12 місяців від народження та у 6 років. Аби вберегти дитину або себе від дифтерії та правця , вакцин необхідно зробити трішки більше. Щеплення від цих хвороб варто виконувати у 2, 4 6, 18 місяців від народження, після чого ще раз вакцинуватися у 6 років й далі проводити ревакцинацію кожні 10 років.

, вакцин необхідно зробити трішки більше. Щеплення від цих хвороб варто виконувати у 2, 4 6, 18 місяців від народження, після чого ще раз вакцинуватися у 6 років й далі проводити ревакцинацію кожні 10 років. Проти кашлюку щеплення варто робити на 2, 4 та 6 місяцях життя.

щеплення варто робити на 2, 4 та 6 місяцях життя. Вакцину проти поліомієліту роблять на 2,4,6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють у 6 та 14 років.

роблять на 2,4,6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють у 6 та 14 років. А ось від гемофільної інфекції щеплення роблять у 2, 4 та 12 місяці від народження.

Вакцини від цих 10 хвороб закуповує держава, тож щеплення можна зробити у поліклініці вашого міста.

Зазначимо, що вакцинуватися безкоштовно за Календарем чи надолужити пропущені щеплення можуть усі діти до 18 років. Дорослим необхідно ревакцинуватися проти дифтерії та правця кожні 10 років і ця процедура також є безкоштовною.

Але якщо доросла людина хоче зробити щеплення від інших хвороб і не є у групі ризику – за вакцину потрібно заплатити з власного гаманця.



Календар профілактичних щеплень

Що робити, якщо календар щеплень змістився і деякі вакцини були пропущені?

Якщо графік щеплень змістився, зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Він допоможе скласти новий графік та закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін.

Зауважимо, що відтермінування вакцинації створює додаткову небезпеку для дитини. Якщо лікар назначить декілька вакцин на один день – не лякайтеся. Адже наздоганяючи графік щеплень, кілька вакцин не лише можна, а навіть бажано провести одночасно. У такому випадку ви мінімізуєте кількість походів до лікарні й не лише вбережете дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції у медзакладі, а й зменшите психологічне навантаження на неї.

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У 90-х не було вакцини проти гепатиту B: що робити дорослим, які не отримали щеплення в дитинстві

Імунітет проти гепатиту B здатен вберегти людину від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якого не вакцинували у дитинстві.

Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення і хочете це з'ясувати – зверніться до сімейного лікаря. Він проведе обстеження та за потреби призначить лабораторні дослідження, які допоможуть з'ясувати, чи робили вам щеплення проти гепатиту.



Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash

Оскільки така вакцинація є безкоштовною лише до 18 років, у дорослому віці її без проблем можна виконати, але придбавши вже за власні кошти.

Додаткові вакцини проти хвороб, яких немає у графіку щеплень

В Україні є змога провакцинуватись від хвороб, які не входять у Календар профілактичних щеплень. Наприклад, нині доступні вакцини проти: грипу, гепатиту A, вірусу папіломи людини, пневмококу, менінгококу тощо.

У випадку наявності, вакцини проти різних інфекцій можна придбати за власні гроші в аптеках або у приватних медичних закладах.