Коли потрібно робити щеплення дитині: календар

Через місяць розпочнеться новий навчальний рік і батькам варто перевірити наявність усіх щеплень, щоб убезпечити дитину від небезпечних хвороб.

Також державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень.

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Згідно з календарем щеплень, який опублікував МОЗ, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

Окрім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не в перший місяць життя, а в другий.

Також в МОЗ рекомндують проводити ревакцинацію кожні 10 років від дифтерії і правця.

Вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та епідемічного паротиту закуповує держава, тож щеплення можна зробити у поліклініці вашого міста.



Календар профілактичних щеплень

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Указ МОЗ про вакцини – відео

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