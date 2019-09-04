Калорійність продуктів: названо найпоширеніші міфи

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Популярні міфи, щодо калорійності продуктів
Популярні міфи, щодо калорійності продуктів / ciao.ro

Відтоді, як проблема зайвої ваги стала популярним явищем, не дивно, що й способам боротьби із нею приділяють чимало уваги. Ключовим фактором у цьому питанні є харчування. Бо ж якщо неправильно вибудувати раціон харчування, усі зусилля в залі зведуться до нуля.

Питання калорійності продуктів оточене великою кількістю міфів, а потерпають від невдалих і вдалих досліджень реальні люди, які відчайдушно намагаються схуднути слідуючи їм. Фахівці склали перелік найпоширеніших міфів, щодо калорійності продуктів.

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Фрукти й овочі не такі калорійні, як м'ясні чи мучні продукти

Це твердження правдиве лише частково. Дійсно, існують низькокалорійні овочі та зелень: кабачки, петрушка, томати, огірки, морква, селера. А от картопля, оливки, авокадо – навпаки мають високу калорійність. Причому ці калорії при вживанні будуть надходити у вигляді простих вуглеводів і рослинних жирів.

Втім, нежирне м'ясо птиці або риби складається в основному з білка, який розщеплюється на амінокислоти й служить для формування м'язової тканини. Вуглеводи запасаються спочатку у вигляді глікогену, а потім, якщо не були витрачені, трансформуються в жирові запаси. З фруктами потрібно бути тим більш обережними, адже їх основна складова – фруктоза, вид цукру.

Замість цукерок і тістечок краще їсти горіхи та сухофрукти

Якщо розглядати питання в контексті корисності, то так, це правда. Але якщо враховувати їх калорійність, а ви хочете схуднути, то такий принцип може зіграти з вами в поганий жарт. Варто лише поглянути на калорійність горіхів – вона часто вища за калорійність шоколаду. До того ж вони мають високий вміст жирів.

Сухофрукти мають такий приємний солодкий смак тому, що мають високий вміст цукру. До того ж переїсти горішками чи сухофруктами досить легко, а це вже точно не піде на користь вашій талії.


Фініки хоч і калорійні, та сповільнюють процеси старіння

Щоб схуднути треба вибирати продукти з низьким вмістом жиру

В одному грамі жиру міститься дев'ять кілокалорій, в той час як в такій же кількості білка і вуглеводів всього чотири кілокалорії. Тому, якщо дотримуватись цієї умови ідеально, дійсно є шанс істотно знизити загальну калорійність раціону. Але слід бути дуже уважним і не вірити сліпо всьому, що пишуть на етикетках виробники. Наприклад, часто нульовий вміст жиру в йогурті щедро компенсують підвищеною кількістю вуглеводів з цукру.

Калорійність рослинних олій нижча, ніж жирів і вершкового масла

Така думка міцно вкоренилася у свідомості багатьох людей саме тому, що дієтологи розповідають про більшу користь рослинних олій. Зокрема, оливкової олії в порівнянні з тим же вершковим маслом, і це не кажучи вже про спред та маргарин. Користі дійсно більше. Але будь-яке масло, незалежно від його походження, по суті, є майже стовідсотковим жиром, тому і калорійність таких продуктів відповідна.


Не потрібно повністю відмовлятись від вершкового масла

Існують продукти з від'ємною калорійністю 

Якби це було правдою, проблема зайвої ваги була б вже вирішеною. Тому ідея, що можна худнути за допомогою певних продуктів, невірна. Існують продукти з низькою калорійністю і високим вмістом незасвоюваної клітковини. Це, як правило, кислі фрукти та деякі види овочів і ягід. Їх в помірній кількості можна і треба додавати до свого раціону.  

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Дієти
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