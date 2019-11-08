Виявили нову користь вживання канабісу

Дослідники дійшли до висновку, що вживання канабісу допомагає людям з посттравматичним депресивним розладом. Ця рослина здатна зменшувати депресивні епізоди та "відсіювати" думки про самогубство.

Дослідники проаналізували дані більш ніж 24 000 жителів Канади, їх дослідження опубліковане у Journal of Psychofarmalogy.

Читайте також: Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

Фахівці Британського центру Колумбії по вживанню речовин та Університету Британської Колумбії проаналізували дані жителів Канади, які зібрало Національне статистичне бюро під час опитування стану психічного здоров'я населення у 2012 році.

Аналіз показав, люди, які страждали на посттравматичний депресивний розлад та не вживали канабіс впродовж останнього року, значно частіше піддавались депресії та думкам про самогубство ніж ті, хто періодично вживав його.

Ті, хто не вживав канабіс, у 7, 2 раза частіше переживали депресивний епізод, і у 4,8 раза частіше думали про суїцид.

Ці результати є перспективними та заслуговують на подальше дослідження, аби повністю зрозуміти користь канабісу для людей, які живуть з ПТСР,

– зазначає автор дослідження Майкл Дж. Міллой.



Канабіс може допомогти людям з постравматичним синдромом

Що таке посттравматичний депресивний розлад

ПТСР – це Це серйозний психіатричний стан, який має безліч негативних симптомів. Він може розвинутися у людей внаслідок травми або пережитого негативного досвіду, наприклад насильства.

Майже кожна людина після важкої травми чи пережитого негативного досвіду відчуватиме стрес, проте більшість через деякий час приходить до тями.

Проте є відсоток людей, які й надалі страждають від страшних нав'язливих думок, не можуть нормально спати та жити щасливим життям. Такі люди можуть переживати цю травму знову і знову, навіть коли загрози вже давно немає, через що живуть у депресії та часто хочуть звести рахунки з життям.

Канада та США мають одні з найвищих показників ПТСР у світі. Дослідження 2016 року показало, що 9,2% людей у ​​Канаді та 7,2% людей у ​​США страждають від ПТСР впродовж усього свого життя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.