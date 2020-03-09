Канада вирішила евакуювати своїх громадян з лайнера Grand Princess

Влада Канади евакуює всіх своїх громадян з борту лайнера Grand Princess, на якому зафіксували випадки захворювання на коронавірус. Судно перебуває біля берегів Каліфорнії.

Літак із Сан-Франциско доставить евакуйованих до бази канадських військ Трентон, провінції Онтаріо, повідомив уряд Канади.

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Перед посадкою на літак громадяни Канади пройдуть медичну перевірку. Якщо у них виявлять симптоми захворювання, їм відмовлять в евакуації та запропонують госпіталізацію та лікування.

Після того, як їх оглянуть лікарі, усіх евакуйованих помістять на 14-денний карантин.

Через випадки захворювання на коронавірус Covid-19 на борту круїзного судна, уряд Канади замовив літак для евакуації з лайнера Grand Princess, пришвартованого поблизу західного узбережжя США,

– йшлося у повідомленні відомства.

МЗС Канади також уточнили, що організували евакуацію на запит США

Зважаючи на наш спільний кордон, Канада визнає важливість співпраці зі Сполученими Штатами для обмеження поширення COVID-19 у Північній Америці та за її межами,

– резюмували у міністерстві.

Що відомо про спалах коронавірусу на борту Grand Princess

3 березня лайнер Grand Princess ізолювали біля берегів Каліфорнії для перевірки пасажирів на коронавірус. На борту судна перебуває понад 3500 людей – 2422 туристів та 1111 членів екіпажу – громадяни 54 країн.

Круїз із Сан-Франциско на Гаваї повинен був завершитися 7 березня. Однак судно зупинили біля берегів Каліфорнії, через чоловіка з Каліфорнії, який подорожував на лайнері в лютому, він заразився коронавірусом і нещодавно помер.

Віцепрезидента США Майк Пенс, розповів, що наразі усі пасажири проходять перевірку, Covid-2019 вже підтвердили у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

Як відомо, на борту перебуває майже півсотні українців. Питання про їх евакуацію український уряд поки не обговорював.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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