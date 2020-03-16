Канада закриває кордони для іноземців через коронавірус

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна закриє свої кордони для всіх іноземців та людей, що не мають права на проживання на її території.

Про це Трюдо заявив 16 березня, пише Axios.

Читайте також ЄС закриває в'їзд на свою територію через коронавірус на 30 днів

Джастін Трюдо зазначив, що заборона не стосуватиметься членів екіпажів літаків, дипломатів, найближчих членів канадців та американців. Прем'єр не сказав, коли заборона набуває чинності.

З 19 березня міжнародні перельоти обслуговуватимуть лише чотири канадські аеропорти у Торонто, Монреалі, Ванкувері та Келґері.

У Канаді зафіксовано 313 випадків зараження коронавірусом, найбільше в Монреалі, Торонто і Ванкувері.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.