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Канада закриває кордони для іноземців через коронавірус

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Канада закриває кордони для іноземців через коронавірус / Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна закриє свої кордони для всіх іноземців та людей, що не мають права на проживання на її території.

Про це Трюдо заявив 16 березня, пише Axios

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Джастін Трюдо зазначив, що заборона не стосуватиметься членів екіпажів літаків, дипломатів, найближчих членів канадців та американців. Прем'єр не сказав, коли заборона набуває чинності.

З 19 березня міжнародні перельоти обслуговуватимуть лише чотири канадські аеропорти у Торонто, Монреалі, Ванкувері та Келґері.

У Канаді зафіксовано 313 випадків зараження коронавірусом, найбільше в Монреалі, Торонто і Ванкувері. 

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Канада Коронавірус Covid-19 Новини політики Здоров'я Здорове життя
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