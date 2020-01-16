Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока: фото

Житель Канади Роб Спенс вставив відеокамеру замість правого ока, яке він втратив у дитинства. Чоловіка називають термінатором, адже з у пристрій-імплант вбудували червоне світлодіодне підсвічування.

Про це пише видання Daily Mail. Пристрій назвали Eyeborg від англійських слів "око" і кіборг.

Читайте також: Невідома пневмонія з Китаю: ще в одній країні підтвердили захворювання

Пристрій записує все, що бачить Спенс, навіть те, як він моргає. Камера не підключена до очного нерву і не передає зображення в мозок. Чоловік може записувати все, що бачить чоловік протягом 30 хвилин, а дані по бездротовому з'єднанню передаються у сховищі.

Канадець може дивитися відео як онлайн, так і в записі.

"Для мене бути Eyeborg ("Айборгом") це сприймати поганого ситуації і перетворювати її на краще. Іншими словами, бути однооким може бути дуже круто", – заявив Спенс.



Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока / The Eyeborg Project / Daily Mail



Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока / The Eyeborg Project / Daily Mail

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.