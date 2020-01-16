24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока: фото

1133 Читать новость на русском
Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока / The Eyeborg Project / Daily Mail

Житель Канади Роб Спенс вставив відеокамеру замість правого ока, яке він втратив у дитинства. Чоловіка називають термінатором, адже з у пристрій-імплант вбудували червоне світлодіодне підсвічування.

Про це пише видання Daily Mail. Пристрій назвали Eyeborg від англійських слів "око" і кіборг.

 Читайте також: Невідома пневмонія з Китаю: ще в одній країні підтвердили захворювання

Пристрій записує все, що бачить Спенс, навіть те, як він моргає. Камера не підключена до очного нерву і не передає зображення в мозок. Чоловік може записувати все, що бачить чоловік протягом 30 хвилин, а дані по бездротовому з'єднанню передаються у сховищі.

Канадець може дивитися відео як онлайн, так і в записі.

"Для мене бути Eyeborg ("Айборгом") це сприймати поганого ситуації і перетворювати її на краще. Іншими словами, бути однооким може бути дуже круто", – заявив Спенс.

Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока
Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока / The Eyeborg Project / Daily Mail

Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока
Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока / The Eyeborg Project / Daily Mail

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
сьогодні
12268
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Техно Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1014
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14280
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14535
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6518
13 січня 22:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 33989
Новини
Більше новин
Залиште відгук