Ексглава Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко опублікувала запис співбесіди на голову Національної служби здоров'я України.

Запис триває близько 12 хвилин, співбесіду проводив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

Також на тему: Чи має Степанов піти: найгучніші скандали одіозного міністра

Спочатку він запитав чи не має Литовченко заперечень щодо відеозапису співбесіди.

Всього претенденту на посаду чиновника, який буде відповідати за розподіл майже 100 мільярдів гривень бюджетних коштів, поставили 5 запитань.

Які питання ставили претендентам

Чи були у вас невдачі в роботі? Якщо такі були, то що було їхньою причиною? Які висновки ви зробили? Ваші перші три кроки на посаді голови НСЗУ та яка їхня мета? Внесення на розгляд до міністра охорони здоров'я пропозиції щодо формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Що ви вкладаєте в поняття цього визначення? Які б пропозиції ви зробили? Чи повинен бути прозорим процес визначення вартості медичних послуг? Якщо так, що ви вкладаєте в поняття прозорості? Як вона має бути забезпечена? За яким принципом, на основі чого та в який спосіб мають розраховуватися тарифи на надання медичних послуг?

Цікаве вкінці

Після закінчення співбесіди Степанав сказав, що після проведення розмови зі всіма кандидатами, він як уповноважена особа вибере того, хто переміг і винесе кандидатуру на засіданні уряду для голосування.

Після цього Ірина Литовченко ще поставила кілька уточнюючих питань Степанову.

Ірина Литовченко “Оскільки посада категорії А, вона передбачає певні критерії, якій має відповідати кандидат. І під час співбесіди питання мають стосуватися саме цих критерій. На жаль, з тих питань, які ви поставили, ви не перевіряли мої гнучкі навички, окрім питання про невдачі. Ви не перевіряли деякі жорсткі навички. Чи не бачите ви в цьому ризику”.

Степанов відповів, що проводиться лише добір через зміни, які внесені в закон про державну службу. І постанова уряду регламентує його проведення. І це тимчасовий кандидат.

"Тобто вам буде комфортно, якщо цей тимчасовий кандидат буде не відповідати усім вимогам", – запитала Литовчинко.

"Я вам дуже дякую, наша співбесіда закінчена, до побачення" – відповів Степанов.

Відео співбесіди на голову НСЗУ

Як проходив конкурс?

Співбесіду провели 2 червня попри підсумки попереднього конкурсу і трьох переможців.

Всупереч обіцянці міністра про прозорість і чесність конкурсу, Максим Степанов відмовився вести будь-яку пряму трансляцію.

Народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина спробувала зняти у прямому ефірі, як проходить відбір на голову НСЗУ. Голова МОЗ звинуватив депутатку у спробі зриву конкурсу і заявив, що це ставить учасників у дискримінаційні умови, тому що деякі кандидати можуть бути краще підготовлені до відповідей на його запитання після трансляції співбесіди.

Наразі ім'я переможця ще не назвали.