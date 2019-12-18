Кандидоз сосків: як проявляється та що робити
Кандидоз – грибкова інфекція, яку спричиняють представники роду Candida. Вони можуть вражати: ротову порожнину, шкіру, слизові оболонки, нижні дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт і сечостатеву систему.
Про "молочницю грудей" розповіла провізорка та консультантка з грудного вигодовування Анна Білошицька.
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Симптоми кандидозу сосків:
- Чутливість, болючість або опухлість;
- Доторк до білизни чи одягу приносить дискомфорт;
- Під час годування з'являється біль всередині молочної залози, який віддає в груди та спину;
- Соски набули червоного чи рожевого кольору;
- На сосках є сухість, лущення, пухирці чи тріщини;
Як годувати дитину під час молочниці / Unsplash
Причини кандидозу сосків:
- недотримання правил гігієни;
- зараження від дитини, у якої кандидоз ротової порожнини;
- травматизація соска внаслідок неправильного прикладання;
- вагінальний кандидоз;
- застосування препаратів (антибіотиків, глюкокортикостероїдів);
- зниження імунітету, опірності організму внаслідок хронічних або важких захворювань;
- втома, стрес, анемія, цукровий діабет;
У випадку кандидозу необхідно звернутись до сімейного лікаря, а якщо годуєте грудьми – й до педіатра також. Фахівці повинні зробити огляд та скерувати до дерматолога чи гінеколога.
Як годувати дитину під час молочниці
- Часто мийте руки з милом;
- Подбайте про правильне прикладання дитини;
- Годуйте частіше, але короткими сеансами;
- Змінюйте білизну та прокладки для лактації якомога частіше;
- Після кожного годування практикуйте "повітряні ванни" для грудей;
- Перед годуванням змочуйте сосок крапелькою свого молока;
- Стерилізуйте предмети, які торкаються грудей і які даєте дитині;
- Варто тимчасово виключити з харчування солодощі, булки, алкогольні та солодкі газовані напої;
- Додайте до раціону кисломолочні продукти;
- Якщо біль нестерпний, зціджуйте молоко і годуйте дитину за допомогою альтернативних методів догодовування, таких як: чашка, ложка, шприц без голки, пальцеве годування;
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