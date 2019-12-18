Кандидоз сосків: як проявляється та що робити

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Молочниця сосків: симптоми та лікування / Unsplash

Кандидоз – грибкова інфекція, яку спричиняють представники роду Candida. Вони можуть вражати: ротову порожнину, шкіру, слизові оболонки, нижні дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт і сечостатеву систему.

Про "молочницю грудей" розповіла провізорка та консультантка з грудного вигодовування Анна Білошицька

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Симптоми кандидозу сосків:

  • Чутливість, болючість або опухлість;
  • Доторк до білизни чи одягу приносить дискомфорт;
  • Під час годування з'являється біль всередині молочної залози, який віддає в груди та спину; 
  • Соски набули червоного чи рожевого кольору;
  • На сосках є сухість, лущення, пухирці чи тріщини;

Кандидоз сосків
Як годувати дитину під час молочниці / Unsplash

Причини кандидозу сосків:

  • недотримання правил гігієни;
  • зараження від дитини, у якої кандидоз ротової порожнини;
  • травматизація соска внаслідок неправильного прикладання;
  • вагінальний кандидоз;
  • застосування препаратів (антибіотиків, глюкокортикостероїдів);
  • зниження імунітету, опірності організму внаслідок хронічних або важких захворювань;
  • втома, стрес, анемія, цукровий діабет;

У випадку кандидозу необхідно звернутись до сімейного лікаря, а якщо годуєте грудьми – й до педіатра також. Фахівці повинні зробити огляд та скерувати до дерматолога чи гінеколога.

Як годувати дитину під час молочниці

  1. Часто мийте руки з милом;
  2. Подбайте про правильне прикладання дитини;
  3. Годуйте частіше, але короткими сеансами;
  4. Змінюйте білизну та прокладки для лактації якомога частіше;
  5. Після кожного годування практикуйте "повітряні ванни" для грудей;
  6. Перед годуванням змочуйте сосок крапелькою свого молока;
  7. Стерилізуйте предмети, які торкаються грудей і які даєте дитині;
  8. Варто тимчасово виключити з харчування солодощі, булки, алкогольні та солодкі газовані напої;
  9. Додайте до раціону кисломолочні продукти;
  10. Якщо біль нестерпний, зціджуйте молоко і годуйте дитину за допомогою альтернативних методів догодовування, таких як: чашка, ложка, шприц без голки, пальцеве годування;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Діти Дерматологія
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