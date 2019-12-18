Кандидоз сосків: як проявляється та що робити

Кандидоз – грибкова інфекція, яку спричиняють представники роду Candida. Вони можуть вражати: ротову порожнину, шкіру, слизові оболонки, нижні дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт і сечостатеву систему.

Про "молочницю грудей" розповіла провізорка та консультантка з грудного вигодовування Анна Білошицька.

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Симптоми кандидозу сосків:

Чутливість, болючість або опухлість;

Доторк до білизни чи одягу приносить дискомфорт;

Під час годування з'являється біль всередині молочної залози, який віддає в груди та спину;

Соски набули червоного чи рожевого кольору;

На сосках є сухість, лущення, пухирці чи тріщини;



Як годувати дитину під час молочниці / Unsplash

Причини кандидозу сосків:

недотримання правил гігієни;

зараження від дитини, у якої кандидоз ротової порожнини;

травматизація соска внаслідок неправильного прикладання;

вагінальний кандидоз;

застосування препаратів (антибіотиків, глюкокортикостероїдів);

зниження імунітету, опірності організму внаслідок хронічних або важких захворювань;

втома, стрес, анемія, цукровий діабет;

У випадку кандидозу необхідно звернутись до сімейного лікаря, а якщо годуєте грудьми – й до педіатра також. Фахівці повинні зробити огляд та скерувати до дерматолога чи гінеколога.

Як годувати дитину під час молочниці

Часто мийте руки з милом; Подбайте про правильне прикладання дитини; Годуйте частіше, але короткими сеансами; Змінюйте білизну та прокладки для лактації якомога частіше; Після кожного годування практикуйте "повітряні ванни" для грудей; Перед годуванням змочуйте сосок крапелькою свого молока; Стерилізуйте предмети, які торкаються грудей і які даєте дитині; Варто тимчасово виключити з харчування солодощі, булки, алкогольні та солодкі газовані напої; Додайте до раціону кисломолочні продукти; Якщо біль нестерпний, зціджуйте молоко і годуйте дитину за допомогою альтернативних методів догодовування, таких як: чашка, ложка, шприц без голки, пальцеве годування;

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