У МОЗ вирішили, що у тих регіонах, де найбільші спалахи пандемії, можуть посилити карантин. Однак у Міністерстві зазначили, що все залежить від людей і їхнього дотримання правил безпеки. Чи стали українці більш відповідальними – читайте далі.

Антирекорди зафіксували на Львівщині, Рівненщині та у Києві, повідомляє 24 канал.

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Якщо українці відповідально дотримуватимуться заходів безпеки, країна може прожити без карантину 3 – 4 місяці.

Використання захисних масок

В метро люди ходять в масках, однак вдягають їх не завжди правильно. Часто вона сповзає, тоді ніс людини не закритий. Бувають і такі люди, які самі спускають маску. Деякі пояснили це тим, що надворі спека.

У наземному транспорті без масок та рукавичок і самі водії. Розраховуються у салоні виключно готівкою.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

Епідеміологи зауважили, що "забудькуватість" і навіть втома від спеки не можуть бути виправданням для того, аби не носити маску. Їх варто використовувати всім.

"Треба носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті. Я розумію, що багатьом людям через таку спеку дуже важко, але людина має розуміти ризик своєї поведінки. Якщо людині не треба кудись нагально їхати, то можливо краще відкласти поїздку і не їхати", – зазначила епідеміологиня Людмила Мухарська.

Дотримання дистанції

Через те, що у вагонах електричок мало місця – дистанції дотриматись можливо не завжди.

Всі люди сідають там, де немає сонця. А дистанції ніякої не буде,

– сказала пасажирка Людмила.



Чому потрібно дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу

В Укрзалізниці пообіцяли, що рейсів стане більше, тож потік людей відрегулюють. "Завтра ми запускаємо додатково 27 поїздів, по Києву – додатково 11 поїздів, які мають зняти напруження вранці та ввечері, коли ми очікуємо найбільший пасажиропотік", – запевнив директор філії Південно-західної залізниці Артем Миронович.

До теми. Через стрімке поширення COVID-19 у західних та південних областях посилили заходи безпеки. В Тернополі скасували масові святкування. В Одесі розмежували вхід та вихід до ринків та торгових центрів.