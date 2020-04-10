Карантин – не вихід, 80% людей мають мати імунітет до COVID-19, – радник уряду Великобританії

80% населення все одно захворіють на COVID-19 рано чи пізно. Тому ховатися від коронавірусу вічно не можна, людям потрібно виходити на роботу.

Суперечки про необхідність продовження карантину в британському керівництві спалахнули з новою силою після того, як науковий радник уряду Руперт Шут (Rupert Shute) висловився на користь шведського сценарію – скасування карантину і вироблення колективного імунітету, пише Daily mail.

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Він заявив, що 80% населення все одно підхопить COVID-19, тому нинішні "хованки" не принесуть нічого, крім масового безробіття і спалаху смертності за цілою низкою інших причин. Шут підкреслив, що перебування вдома було важливим, але тепер необхідно продовжувати функціонувати.



Наслідки карантину можуть бути гіршими, ніж від COVID-19 / Unsplash

В Англії та інших країнах звучать заклики перейти до моделі колективного імунітету – дати більшості населення перехворіти COVID-19 в легкій формі при ізоляції вразливих груп.

Світова організація торгівлі попередила про настання глибокої економічної рецесії через загальний карантин, деякі британські парламентарії закликають знімати обмеження.

За їхніми словами, економічна криза, масштабне безробіття, відсутність уваги до інших хворих, перенесення планових операцій та обстежень, падіння імунітету через перебування в чотирьох стінах – ці та інші причини можуть спровокувати відкладену смертність, що перевищує нинішні втрати.

На чолі Великобританії на період хвороби Бориса Джонсона стоїть міністр закордонних справ Домінік Рааб (Dominic Raab). Він уже заявив, що на наступному тижні карантин продовжать.

А уряд збере думки вчених для того, щоб визначитися скільки ще тримати країну закритою. Шута переконаний, що на роботі людина ризикує захворіти не більш, ніж удома або в супермаркеті.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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