Карантин – це час покращувати демографічну ситуацію, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський порадив українцям покращувати демографічну ситуацію на карантині.

Про це Володимир Зеленський заявив у прямому ефірі одного з телеканалів.

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На питання журналіста, що можна зробити, аби не заразитися коронавірусом, Зеленський зазначив, що це непроста задача, але порекомендував залишатися вдома.

Зокрема, президент зазначив, що це хороший час для того, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні.

Володимир Зеленський “ Будьте вдома, читайте книжки й для молодих людей, ви ж знаєте, що у нас є демографічна криза. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою ”.

Карантин через коронавірус в Україні: коротко про головне

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Планують ввести обмеження на міжміські перевезення, зокрема є ідея зупинити потяги, метро та авіасполучення;

З 17 березня по всій Україні закриють заклади громадського харчування, працюватимуть лише сервіси доставлення їжі;

Також закрили усі заклади культури, торгові й спортивні центри.

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