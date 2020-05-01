Карантин ставить під загрозу вакцинацію у десятках країн, – ООН

В ООН заявили, що обмеження на авіаперельоти через пандемію загрожують проведенню вакцинації. Запаси вакцин у багатьох країнах світу вичерпуються.

Особливо загрозлива ситуація – у 26 країнах. Переважно це – країни Африки, а також КНДР та М’янма. Про це повідомила представник ЮНІСЕФ Маріксі Меркадо, інформує Організація Об'єднаних Націй.

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З 22 березня обсяг транспортування вакцин зменшився на 70 – 80% через скорочення кількості комерційних рейсів. Перевозити вакцини чартерами, наголошують у ЮНІСЕФ, також недоцільно через їх невелику кількість.

Під час пандемії авіакомпанії також підвищують тарифи на перевезення вантажів – до 200%, а це ускладнює закупівлю вакцин країнами з обмеженими фінансами.

Країни, у яких немає багато грошей, не можуть дозволити собі платити такі суми. Таким чином, вони залишають своїх дітей вразливими перед кором та поліомієлітом. Від цих хвороб можна захиститись вакцинацією,

– наголосила Меркадо.

Раніше про загрозливу ситуацію щодо вакцинації через перекриття кордонів заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус. За інформацією Глобального альянсу з вакцин та імунізації, проблема з вакцинами уже виникла у 21 країні з середнім та низьким доходом.

Зверніть увагу! У 2019 році ЮНІСЕФ доставив 2,34 мільярда доз вакцин у 100 країн. Вакцинами були забезпечені 45% дітей світу віком до 5 років. Ще до пандемії вакцини від кору, поліомієліту та інші були недоступні для 20 мільйонів дітей віком до року.

Коронавірус і перекриття кордонів

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу.

у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу. Станом на 1 травня у світі зареєстрували понад 3 мільйони 320 тисяч випадків коронавірусу. Понад 234 тисячі випадків – летальні . Одужали від COVID-19 більше ніж 1 мільйон осіб.

випадків коронавірусу. Понад . Одужали від COVID-19 більше ніж 1 мільйон осіб. Щоб запобігти поширенню коронавірусу і мінімізувати його наслідки, багато країн запровадили обмеження на пересування, перетин кордону, оголосили карантин, режим надзвичайного стану або надзвичайної ситуації.

Зокрема, Україна із 17 березня зупинила всі пасажирські авіасполучення і закрила кордони. З 18 березня заборонили залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу