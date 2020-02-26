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Карантин біля басейну з шампанським: як живуть гості у готелі на Тереніфе, закритий через вірус

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Готель H10 Costa Adeje Palace / Instagram / @molsdenh

Туристи, які перебувають у закритому через коронавірус готелі на Канарських островах, відпочивають біля басейну та попивають безкоштовне шампанське. Від сьогодні, 26 лютого, у гостей розпочався 14-денний карантин.

25 лютого з 4-зіркового готелю  H10 Costa Adeje Palace госпіталізували туриста з Італії через підтверджений у нього коронавірус. Після цього було прийнято рішення закрити готель з сотнями мешканцями на 14-денний карантин. 

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Як пише видання Daily Mail, сьогодні, 26 лютого, гості вийшли позасмагати біля басейну та насолоджувалися безкоштовними запасами їжі й алкоголю біля басейну. Додамо, усі були в масках.

Поліція патрулює комплекс, а тим часом влада проводить розслідування з пошуку туристів, які покинули готель до його закриття на каранти і, ймовірно, контактували з хворим на коронавірус італійцем.

Як виглядає карантин через коронавірус в готелі на Тенеріфе: дивіться фото


Туристи в закритому на карантин готелі засмагають у басейну / Instagram / @priorityno.1 / Daily Mail


Туристи в закритому на карантин готелі засмагають у басейну / Instagram / @priorityno.1 / Daily Mail


Туристів в закритому на карантин готелі пригощають безкоштовним шампанським / Instagram / @priorityno.1 / Daily Mail


Туристів в закритому на карантин готелі пригощають безкоштовним шампанським / Instagram / @priorityno.1 / Daily Mail


Безкоштовна їжа, якою годують туристів в готелі на Тенеріфе, закритому на карантин / PА / Daily Mail


Безкоштовна їжа, якою годують туристів в готелі на Тенеріфе, закритому на карантин / PА / Daily Mail


Туристки в готелі на Тенеріфе під час карантину / AP / Daily Mail

Також у мережі з'явилося фото масок, які видали туристам у закритому через коронавірус готелі. Додамо, що звичайна маска не захищає від вірусів чи бактерій, які передаються повітрям, зокрема, і від коронавірусу.


Маски, які видали гостям в готелі на Тенеріфе / AP / Daily Mail

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
  • Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 11 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
  • Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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