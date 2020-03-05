На Буковині через коронавірус у всіх навчальних закладах ввели карантин

Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

Про це під час брифінгу сказала Наталія Гусак, повідомляє Суспільне.

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Коли закінчиться карантин?

Карантин у навчальних закладах триватиме 14 днів. Окрім того, по області скасували усі масові заходи.

Список навчальних закладів, які закрили на карантин

У Чернівецькій області закрили абсолютно всі школи, гімназії, коледжі, технікуми, училища та університети. У обов'язковому переліку немає лише дитячих садочків.

Попри те, що дитячі садочки не зачинили, місцева влада радить деякий час не водити туди своїх дітей.

Що відомо про українця, в якого виявили коронавірус: коротко

Чоловік середнього віку разом із дружиною повернувся з Італії до України 29 лютого. Згодом чоловікові стало погано, після чого його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність у інфекції Covid-19.

Цікаво, що про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Спершу дружина чоловіка перебувала на самоізоляції у власній квартирі, адже у неї були відсутні симптоми.

Ввечері 3 березня жителі Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.

У підсумку, 3 березня її таки забрала машина "швидкої допомоги" на обсервацію. Станом на 5 березня жінка досі здорова.

Коронавірус у світі станом на 5 березня: основне

Станом на 5 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 286 осіб . Загальна кількість інфікованих – 95 748 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 53 423 людини.

. Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали В Італії зафіксували 3 089 випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії.

зафіксували 3 089 випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії.

В Ірані підтвердили 2 922 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 92 смерті.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

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Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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