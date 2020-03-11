По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Через коронавірус заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах.

Про це вирішили на засіданні уряду, пише Урядовий портал.

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Які заходи впроваджують

Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту. Відтак, до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Також уряд заборонив проведення масових заходів, де запланована участь 200 та більше осіб. Заборона не стосується заходів державної необхідності.

А от проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

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Раніше про запровадження карантину в Україні повідомила Вікторія Сюмар.

Від завтра на три тижні. До 3 квітня,

– повідомила Сюмар.

Сюмар розповіла про такі заходи:

закриття навчальних закладів;

заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів, які можуть без глядачів відбуватися, і культурних заходів;

закриття авіасполучення з деякими країнами.

Також буде закрита більша частина контрольних пунктів пропуску. Зазначають, що з 219 КПП лишиться 49 пунктів, які будуть обладнані місцями для карантину.

Сюмар також повідомила, що під час засідання уряду, з держбюджету вирішили виділили 100 мільйонів гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній.

Що передбачає карантин

Карантин це заборона проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій, відвідування навчальних закладів. Також карантин передбачає припинення відвідування хворих в стаціонарах під час епідемій грипу.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що карантин буде запроваджено лише після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції в країні.



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

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