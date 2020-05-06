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Карантин в Україні: коли відкриються спортзали

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Коли відкриють спортзали в Україні
Коли в Україні відкриються спортзали / Unsplash

На першому етапі послаблення карантинних обмежень в Україні, які були введені через поширення коронавірусної інфекції, спортивні зали відкриватися не будуть.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виданню "Сегодня". 

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Відкриття тренажерних залів і фітнес-центрів плануються на другому етапі послаблення обмежень.

"Також зараз вже тепла пора року, тому можна займатися на тренажерах просто неба", – додав Ляшко.

За його словами, для спортивних залів найбільш критичними є роздягальні, адже уникнути там скупчень людей неможливо.

Що відомо про карантин в Україні

  • Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.
  • Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.
  • Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Спорт Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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