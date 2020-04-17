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Карантин в Україні продовжать, якщо кількість хворих буде збільшуватися, – Ляшко

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Карантин в Україні продовжать, якщо кількість хворих буде збільшуватися / Getty Images

Скасування карантину в Україні залежатиме від темпу росту захворювань на коронавірус COVID-19.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо Свобода".

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Ляшко повідомив, якщо кількість хворих щоденно зростатиме більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантин в Україні продовжать.

Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів,
– розповів заступний міністра охорони здоров'я.

Ляшко нагадав, що  Міністерство охорони здоров’я розробляє кілька різних сценаріїв послаблення і виходу з карантину.

 


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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