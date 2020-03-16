Карантин в Україні: сервіси доставки їжі перевантажені через велику кількість замовлень

У Києві та регіонах посилили карантин через епідемію коронавірусу в Україні. Міністерство охорони здоров'я закликає українців сидіти вдома та не виходити на вулицю без потреби. У цій ситуації актуальними є сервіси з доставки їжі та продуктів додому. Деякі з них через велику кількість замовлень перевантажені.

Сервіси в Україні змінили умови доставки їжі та продуктів.

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Zakaz.Ua

Сервіс працює у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Запоріжжі та Житомирі. Наразі продукти доставляють з магазинів Metro, "Ашан", "МегаМаркет", NOVUS та "Фуршет". На сайті зазначили, що через велике навантаження можлива затримка замовлення, а деякі товари можуть бути відсутніми.

"Такфур"

Інтернет-супермаркет "Такфур", який здійснює доставку продуктів у Києві та області, продовжує працювати з доставкою "на завтра", також доступна оперативна доставка за три години.

Produktoff

Інтернет-супермаркет Produktoff також працює з доставкою "на завтра" в столиці, Дніпрі та Харкові, в Одесі доступна опція доставки "день в день".

Чи передається коронавірус через їжу

Наразі немає підтверджень того, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі коронавірусу. Про це заявили в Європейському органі з безпеки харчових продуктів, пише Міністерство економрозвитку.

Варто підкреслити, що дотримання гігієнічних вимог при поводженні з харчовими продуктами є основою для забезпечення їх безпеки як для виробників і закладів громадського харчування, так і для споживачів,

– мовиться у повідомленні.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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