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Карантин в Україні: сервіси доставки їжі перевантажені через велику кількість замовлень

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Карантин в Україні / unsplash.com

У Києві та регіонах посилили карантин через епідемію коронавірусу в Україні. Міністерство охорони здоров'я закликає українців сидіти вдома та не виходити на вулицю без потреби. У цій ситуації актуальними є сервіси з доставки їжі та продуктів додому. Деякі з них через велику кількість замовлень перевантажені.

Сервіси в Україні змінили умови доставки їжі та продуктів. 

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Zakaz.Ua

Сервіс працює у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Запоріжжі та Житомирі. Наразі продукти доставляють з магазинів Metro, "Ашан", "МегаМаркет", NOVUS та "Фуршет". На сайті зазначили, що через велике навантаження можлива затримка замовлення, а деякі товари можуть бути відсутніми.

"Такфур"

Інтернет-супермаркет "Такфур", який здійснює доставку продуктів у Києві та області, продовжує працювати з доставкою "на завтра", також доступна оперативна доставка за три години.

Produktoff

Інтернет-супермаркет Produktoff також працює з доставкою "на завтра" в столиці, Дніпрі та Харкові, в Одесі доступна опція доставки "день в день".

Чи передається коронавірус через їжу

Наразі немає підтверджень того, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі коронавірусу. Про це заявили в Європейському органі з безпеки харчових продуктів, пише Міністерство економрозвитку.

Варто підкреслити, що дотримання гігієнічних вимог при поводженні з харчовими продуктами є основою для забезпечення їх безпеки як для виробників і закладів громадського харчування, так і для споживачів,
– мовиться у повідомленні.

Карантин в Україні: головне

  • Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
  • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
  • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Карантин в Україні
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 дослідження Міністерство економічного розвитку і торгівлі Продукти
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