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Карантин в Україні: все, що потрібно знати про ефективний та здоровий час вдома

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Карантин в Україні триває вже понад місяць. Чимало ринулося зайнятися справами, на які ніколи не вистачало часу. Хтось вдосконалив свої кулінарні здібності, хтось втомився працювати з ліжка. Скільки ще триватиме карантин? Точної дати не береться називати ніхто. Але під час домашньої самоізоляції не варто забувати про здоров'я – і фізичне, і психічне.

Не сидіть на місці

Медики настійливо рекомендують залишатися вдома. Усе задля того, аби розірвати ланцюг поширення вірусу.

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Але карантин – це не привід повсякчас лежати на ліжку. Малорухливий спосіб життя може призвести до появи або ускладнення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу, збільшення ваги. Тому нехтувати фізичною активністю – ідея погана.

А ще можна виконувати легкі вправи, якими рясніє інтернет. Тільки не варто забувати: кожне тренування – це стрес для нашого організму. Тож зараз не найкращий час для того, аби перенавантажувати його силовими вправами чи довгими, хай навіть і домашніми дистанціями.

 
Уляна Супрун, екс-в.о. міністра охорони здоров'я України
Передусім, важливо робити перерви між тривалим сидінням. Якщо ви дивитеся кіно, працюєте за комп’ютером тощо, обов’язково вставайте кожні 20 – 30 хвилин, розминайтеся, потягуйтеся, робіть невеликі активності 3 – 5 хвилин. Такі активні перерви – це вже вагомий внесок у збереження здоров’я.

Якщо у вас вдома є власні тренажери та бігова доріжка – це чудово. Однак навіть без них можна урізноманітнити домашні тренування вправами, які не потребують додаткового обладнання. Замість гантелей можна використовувати пляшки з водою, а за відсутності гирі можна присідати з великим бутлем. Степпер може замінити звичайний стілець.

Марафонець Пан Шанцу з китайської провінції Чжецзян у своїй квартирі на карантині він пробіг майже 50 кілометрів. А мешканець Фінляндії Марк вирішив пройти марафон на своєму балконі довжиною у шість метрів. Чоловік міг зробити це у лісі, але пояснив: своїм вчинком хоче показати людям, що сидіти вдома – не так уже й погано.

Це трохи божевільно виглядає, але водночас досить вражаюче. Я пишаюся тим, пробіг отут 6 кілометрів,
– рзповів марафонець Марк.

Провітрюй кімнату та дбай про психічне здоров'я

Медики радять частіше провітрювати кімнати та не забувати спілкуватися з рідними. Не варто вдома забувати і про психічне здоров'я. Сидіти увесь час на одному місці, в кімнаті без провітрювання – ідея не з найкращих. Тож відчиняйте вікна і дзвоніть рідним – людям, які зрозуміють ваш стрес чи сум.

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Сімейний лікар, керівник напрямку медичного менеджменту LvBS Ігор Заставний радить:

  • Визначте для себе людину чи людей, з якими ви готові ділитись своїми почуттями.
  • Визначте фрази, речення, молитви, пісні, від яких вам стає спокійніше на душі.
  • Визначте фізичну активність, яка допомагає вам розслабитись в межах вашого помешкання.
  • Старайтесь читати легку літературу та дивитись легкі фільми (комедії, пригоди).
  • Дисциплінуйте та організуйте свій день.
  • Не вживайте багато алкоголю...Це просто може призвести до залежності та остаточно дискоординувати вас.


Поради Заставного / Скриншт

Заведи чотирилапого

Карантин – найкращий час, аби завести собі чотирилапого друга. Саме така ідея спала мешканцям Нью-Йорку, які розібрали з притулків усіх собак і котів. Так-так, центри адопції тварин у місті-гіганті пустують. Американці вважають, що коти та собаки допомагають боротися зі стресом. А ще домашні тварини – законний спосіб вийти на вулицю та трохи погуляти. Така ідея неабияк припала до вподоби і підприємцям: після того, як всіх тварин розібрали, корми суттєво зросли у ціні.

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Однак не варто забувати, що тварини – не іграшки. Не варто їх брати тільки на час карантину, а потім викидувати на вулицю. Домашні улюбленці – це не тільки приємно, а і велика відповідальність. До речі, в час карантину багатьом безпритульним тваринам складно на вулиці – тому можете допомогти, залишивши воду чи їжу, або зверніться до спеціальних волонтерів, які цим займаються.

Харчуйся здорово

Не забувайте на карантині і про здорове харчування.

Щоденне меню має складатися з трьох пунктів:

  • Вуглеводи – їх шукайте у кашах, картоплі, овочах.
  • Білки – це яйця, молочні продукти, м'ясо та риба.
  • І жири: їх можна отримати з яєчного жовтка, оливок, горіхів і олії.

Дієтологи радять вживати багато фруктів, овочів і зелені. А ще під час карантину краще уникати шкідливих продуктів, які згубно впливають не лише на фігуру, а й серцево-судинну систему.

 
МОЗ
“Плануйте свій раціон, покупки, складайте меню і вчіться готувати прості, швидкі і здорові страви. Заощадьте на солодких напоях, алкоголі, магазинних солодощах та ковбасах"

Зменшіть контакти

А головне – зменшіть кількість контактів. Так, весною дуже хочеться зустрітися з рідними чи друзями. Але тривалість карантину певною мірою залежить і від кожного з нас. Якщо будемо уникати зайвих контактів, дотримуватися правила соціальної дистанції, то зможемо зупинити поширення смертельного вірусу. При цьому – як бачите, можна залишатися здоровими.

Найкращий шлях для країн завершити обмеження і зменшити їхній економічний ефект – це атакувати вірус агресивним і всеосяжним набором тих заходів, про які ми багато говорили раніше: штрафи, тести, лікування кожного випадку та простежування кожного контакту,
– наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

І насамкінець нагадуємо: не забувайте мити руки. Ретельно і з милом – після повернення додому, перед приготуванням їжі. Це допоможе вберегти себе та рідних не лише від нового коронавірусу. А й від сотні інших недуг.

Автор: Софія Трощук
Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я 120/80 Психологія Здорове харчування
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