Карантин в Україні: все, що потрібно знати про ефективний та здоровий час вдома

Карантин в Україні триває вже понад місяць. Чимало ринулося зайнятися справами, на які ніколи не вистачало часу. Хтось вдосконалив свої кулінарні здібності, хтось втомився працювати з ліжка. Скільки ще триватиме карантин? Точної дати не береться називати ніхто. Але під час домашньої самоізоляції не варто забувати про здоров'я – і фізичне, і психічне.

Не сидіть на місці

Медики настійливо рекомендують залишатися вдома. Усе задля того, аби розірвати ланцюг поширення вірусу.

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Але карантин – це не привід повсякчас лежати на ліжку. Малорухливий спосіб життя може призвести до появи або ускладнення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу, збільшення ваги. Тому нехтувати фізичною активністю – ідея погана.

А ще можна виконувати легкі вправи, якими рясніє інтернет. Тільки не варто забувати: кожне тренування – це стрес для нашого організму. Тож зараз не найкращий час для того, аби перенавантажувати його силовими вправами чи довгими, хай навіть і домашніми дистанціями.

Уляна Супрун, екс-в.о. міністра охорони здоров'я України “ Передусім, важливо робити перерви між тривалим сидінням. Якщо ви дивитеся кіно, працюєте за комп’ютером тощо, обов’язково вставайте кожні 20 – 30 хвилин, розминайтеся, потягуйтеся, робіть невеликі активності 3 – 5 хвилин. Такі активні перерви – це вже вагомий внесок у збереження здоров’я.



Якщо у вас вдома є власні тренажери та бігова доріжка – це чудово. Однак навіть без них можна урізноманітнити домашні тренування вправами, які не потребують додаткового обладнання. Замість гантелей можна використовувати пляшки з водою, а за відсутності гирі можна присідати з великим бутлем. Степпер може замінити звичайний стілець. ”

Марафонець Пан Шанцу з китайської провінції Чжецзян у своїй квартирі на карантині він пробіг майже 50 кілометрів. А мешканець Фінляндії Марк вирішив пройти марафон на своєму балконі довжиною у шість метрів. Чоловік міг зробити це у лісі, але пояснив: своїм вчинком хоче показати людям, що сидіти вдома – не так уже й погано.

Це трохи божевільно виглядає, але водночас досить вражаюче. Я пишаюся тим, пробіг отут 6 кілометрів,

– рзповів марафонець Марк.

Провітрюй кімнату та дбай про психічне здоров'я

Медики радять частіше провітрювати кімнати та не забувати спілкуватися з рідними. Не варто вдома забувати і про психічне здоров'я. Сидіти увесь час на одному місці, в кімнаті без провітрювання – ідея не з найкращих. Тож відчиняйте вікна і дзвоніть рідним – людям, які зрозуміють ваш стрес чи сум.

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Сімейний лікар, керівник напрямку медичного менеджменту LvBS Ігор Заставний радить:

Визначте для себе людину чи людей, з якими ви готові ділитись своїми почуттями.

Визначте фрази, речення, молитви, пісні, від яких вам стає спокійніше на душі.

Визначте фізичну активність, яка допомагає вам розслабитись в межах вашого помешкання.

Старайтесь читати легку літературу та дивитись легкі фільми (комедії, пригоди).

Дисциплінуйте та організуйте свій день.

Не вживайте багато алкоголю...Це просто може призвести до залежності та остаточно дискоординувати вас.



Поради Заставного / Скриншт

Заведи чотирилапого

Карантин – найкращий час, аби завести собі чотирилапого друга. Саме така ідея спала мешканцям Нью-Йорку, які розібрали з притулків усіх собак і котів. Так-так, центри адопції тварин у місті-гіганті пустують. Американці вважають, що коти та собаки допомагають боротися зі стресом. А ще домашні тварини – законний спосіб вийти на вулицю та трохи погуляти. Така ідея неабияк припала до вподоби і підприємцям: після того, як всіх тварин розібрали, корми суттєво зросли у ціні.

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Однак не варто забувати, що тварини – не іграшки. Не варто їх брати тільки на час карантину, а потім викидувати на вулицю. Домашні улюбленці – це не тільки приємно, а і велика відповідальність. До речі, в час карантину багатьом безпритульним тваринам складно на вулиці – тому можете допомогти, залишивши воду чи їжу, або зверніться до спеціальних волонтерів, які цим займаються.

Харчуйся здорово

Не забувайте на карантині і про здорове харчування.

Щоденне меню має складатися з трьох пунктів:

Вуглеводи – їх шукайте у кашах, картоплі, овочах.

Білки – це яйця, молочні продукти, м'ясо та риба.

І жири: їх можна отримати з яєчного жовтка, оливок, горіхів і олії.

Дієтологи радять вживати багато фруктів, овочів і зелені. А ще під час карантину краще уникати шкідливих продуктів, які згубно впливають не лише на фігуру, а й серцево-судинну систему.

МОЗ “Плануйте свій раціон, покупки, складайте меню і вчіться готувати прості, швидкі і здорові страви. Заощадьте на солодких напоях, алкоголі, магазинних солодощах та ковбасах"

Зменшіть контакти

А головне – зменшіть кількість контактів. Так, весною дуже хочеться зустрітися з рідними чи друзями. Але тривалість карантину певною мірою залежить і від кожного з нас. Якщо будемо уникати зайвих контактів, дотримуватися правила соціальної дистанції, то зможемо зупинити поширення смертельного вірусу. При цьому – як бачите, можна залишатися здоровими.

Найкращий шлях для країн завершити обмеження і зменшити їхній економічний ефект – це атакувати вірус агресивним і всеосяжним набором тих заходів, про які ми багато говорили раніше: штрафи, тести, лікування кожного випадку та простежування кожного контакту,

– наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

І насамкінець нагадуємо: не забувайте мити руки. Ретельно і з милом – після повернення додому, перед приготуванням їжі. Це допоможе вберегти себе та рідних не лише від нового коронавірусу. А й від сотні інших недуг.