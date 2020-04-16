Карантин в Україні: все, що потрібно знати про ефективний та здоровий час вдома
Карантин в Україні триває вже понад місяць. Чимало ринулося зайнятися справами, на які ніколи не вистачало часу. Хтось вдосконалив свої кулінарні здібності, хтось втомився працювати з ліжка. Скільки ще триватиме карантин? Точної дати не береться називати ніхто. Але під час домашньої самоізоляції не варто забувати про здоров'я – і фізичне, і психічне.
Не сидіть на місці
Медики настійливо рекомендують залишатися вдома. Усе задля того, аби розірвати ланцюг поширення вірусу.
Цікаво БЦЖ vs коронавірус: чи впливає вакцина проти туберкульозу на COVID-19
Але карантин – це не привід повсякчас лежати на ліжку. Малорухливий спосіб життя може призвести до появи або ускладнення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу, збільшення ваги. Тому нехтувати фізичною активністю – ідея погана.
А ще можна виконувати легкі вправи, якими рясніє інтернет. Тільки не варто забувати: кожне тренування – це стрес для нашого організму. Тож зараз не найкращий час для того, аби перенавантажувати його силовими вправами чи довгими, хай навіть і домашніми дистанціями.
Якщо у вас вдома є власні тренажери та бігова доріжка – це чудово. Однак навіть без них можна урізноманітнити домашні тренування вправами, які не потребують додаткового обладнання. Замість гантелей можна використовувати пляшки з водою, а за відсутності гирі можна присідати з великим бутлем. Степпер може замінити звичайний стілець.”
Марафонець Пан Шанцу з китайської провінції Чжецзян у своїй квартирі на карантині він пробіг майже 50 кілометрів. А мешканець Фінляндії Марк вирішив пройти марафон на своєму балконі довжиною у шість метрів. Чоловік міг зробити це у лісі, але пояснив: своїм вчинком хоче показати людям, що сидіти вдома – не так уже й погано.
Це трохи божевільно виглядає, але водночас досить вражаюче. Я пишаюся тим, пробіг отут 6 кілометрів,
– рзповів марафонець Марк.
Провітрюй кімнату та дбай про психічне здоров'я
Медики радять частіше провітрювати кімнати та не забувати спілкуватися з рідними. Не варто вдома забувати і про психічне здоров'я. Сидіти увесь час на одному місці, в кімнаті без провітрювання – ідея не з найкращих. Тож відчиняйте вікна і дзвоніть рідним – людям, які зрозуміють ваш стрес чи сум.
Читайте також Як не збожеволіти на карантині: дієві поради психолога
Сімейний лікар, керівник напрямку медичного менеджменту LvBS Ігор Заставний радить:
- Визначте для себе людину чи людей, з якими ви готові ділитись своїми почуттями.
- Визначте фрази, речення, молитви, пісні, від яких вам стає спокійніше на душі.
- Визначте фізичну активність, яка допомагає вам розслабитись в межах вашого помешкання.
- Старайтесь читати легку літературу та дивитись легкі фільми (комедії, пригоди).
- Дисциплінуйте та організуйте свій день.
- Не вживайте багато алкоголю...Це просто може призвести до залежності та остаточно дискоординувати вас.
Заведи чотирилапого
Карантин – найкращий час, аби завести собі чотирилапого друга. Саме така ідея спала мешканцям Нью-Йорку, які розібрали з притулків усіх собак і котів. Так-так, центри адопції тварин у місті-гіганті пустують. Американці вважають, що коти та собаки допомагають боротися зі стресом. А ще домашні тварини – законний спосіб вийти на вулицю та трохи погуляти. Така ідея неабияк припала до вподоби і підприємцям: після того, як всіх тварин розібрали, корми суттєво зросли у ціні.
Читайте також Смертельні пандемії: як людство боролося з недугами, що захопили весь світ
Однак не варто забувати, що тварини – не іграшки. Не варто їх брати тільки на час карантину, а потім викидувати на вулицю. Домашні улюбленці – це не тільки приємно, а і велика відповідальність. До речі, в час карантину багатьом безпритульним тваринам складно на вулиці – тому можете допомогти, залишивши воду чи їжу, або зверніться до спеціальних волонтерів, які цим займаються.
Харчуйся здорово
Не забувайте на карантині і про здорове харчування.
Щоденне меню має складатися з трьох пунктів:
- Вуглеводи – їх шукайте у кашах, картоплі, овочах.
- Білки – це яйця, молочні продукти, м'ясо та риба.
- І жири: їх можна отримати з яєчного жовтка, оливок, горіхів і олії.
Дієтологи радять вживати багато фруктів, овочів і зелені. А ще під час карантину краще уникати шкідливих продуктів, які згубно впливають не лише на фігуру, а й серцево-судинну систему.
Зменшіть контакти
А головне – зменшіть кількість контактів. Так, весною дуже хочеться зустрітися з рідними чи друзями. Але тривалість карантину певною мірою залежить і від кожного з нас. Якщо будемо уникати зайвих контактів, дотримуватися правила соціальної дистанції, то зможемо зупинити поширення смертельного вірусу. При цьому – як бачите, можна залишатися здоровими.
Найкращий шлях для країн завершити обмеження і зменшити їхній економічний ефект – це атакувати вірус агресивним і всеосяжним набором тих заходів, про які ми багато говорили раніше: штрафи, тести, лікування кожного випадку та простежування кожного контакту,
– наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
І насамкінець нагадуємо: не забувайте мити руки. Ретельно і з милом – після повернення додому, перед приготуванням їжі. Це допоможе вберегти себе та рідних не лише від нового коронавірусу. А й від сотні інших недуг.
Читайте також
-
Священника з Буковини, що не повірив у свій діагноз COVID-19, вмовили не правити службусьогодні , 14:46
-
Скільки коронавірус живе при різних температурах: нове дослідженнясьогодні , 14:13
-
Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: переліксьогодні , 07:40
-
Коронавірус у Японії: у країні вводять режим надзвичайної ситуації через новий спалах COVID-19сьогодні , 10:47
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 14:10
-
В Україні на коронавірус захворіла 4161 людинасьогодні , 09:35