Карантин в Україні: як довго можуть тривати обмеження

Україна ввела карантинні заходи через поширення коронавірусу Covid-19 на своїй території до 3 квітня. Втім, термін обмежень можуть продовжити. Це буде залежати як від ситуації з поширенням інфекції у країнах ЄС, так і ситуації в Україні. Також є імовірність введення в Україні надзвичайного стану.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Актуально Карантин в Україні: ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у країнах Євросоюзу, у наших сусідів, а також – з урахуванням епідемічної ситуації у нашій державі. Усі заходи ми вводимо превентивно, однак ми не виключаємо можливості, що можуть вводитися нові заходи і реагування в разі масового поширення захворювання в Україні,

– наголосив він.

Про те, чи буде продовжуватися карантин, за словами Ляшка, у Міністерстві охорони здоров’я, знатимуть ближче до дати завершення чинного терміну карантину.

На запитання про імовірність введення по всій території держави режиму надзвичайного стану Ляшко відповів так: "Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме усі можливі заходи безпеки на території держави. Ми реагуватимемо усіма можливими способами".

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Карантин в Україні: основні обмеження / Інфографіка 24 каналу