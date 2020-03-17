24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Карантин в Україні: як довго можуть тривати обмеження

- Читать новость на русском
Віктор Ляшко / Пресслужба Кабміну

Україна ввела карантинні заходи через поширення коронавірусу Covid-19 на своїй території до 3 квітня. Втім, термін обмежень можуть продовжити. Це буде залежати як від ситуації з поширенням інфекції у країнах ЄС, так і ситуації в Україні. Також є імовірність введення в Україні надзвичайного стану.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Актуально Карантин в Україні: ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у країнах Євросоюзу, у наших сусідів, а також – з урахуванням епідемічної ситуації у нашій державі. Усі заходи ми вводимо превентивно, однак ми не виключаємо можливості, що можуть вводитися нові заходи і реагування в разі масового поширення захворювання в Україні,
– наголосив він.

Про те, чи буде продовжуватися карантин, за словами Ляшка, у Міністерстві охорони здоров’я, знатимуть ближче до дати завершення чинного терміну карантину.

На запитання про імовірність введення по всій території держави режиму надзвичайного стану Ляшко відповів так: "Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме усі можливі заходи безпеки на території держави. Ми реагуватимемо усіма можливими способами".

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

  • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
  • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
  • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
  • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
  • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації. 

що заборонено в Україні карантин
Карантин в Україні: основні обмеження / Інфографіка 24 каналу

У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус: деталі
сьогодні
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
16 березня 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук