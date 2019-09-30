Швидко вилікувати кашель можна: прості правила, яких слід дотримуватись

Під час низки захворювань кашель може бути симптомом, відтак дуже важливо своєчасно звернути на нього увагу та не допустити погіршення ситуації. Пропонуємо Вашій увазі п’ять простих правил, що допоможуть позбутися кашлю.

З’ясувати причину кашлю

Перш за все, слід встановити причину кашлю та розпочати етіотропну терапію (лікування, спрямоване на усунення причини виникнення захворювання – Здоров’я 24). Крім того, слід розпочати й лікування основного захворювання.

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У такому разі можуть застосовуватися відхаркувальні та протикашльові засоби – за вологого кашлю слід застосовувати муколітики, а за сухого у низці випадків раціонально використовувати протикашльові.

Зауважимо, що дуже часто кашель виступає в ролі симптому вірусної або бактеріальної інфекції, тому в комплексі лікування можна скористатися противірусними засобами або антибіотиками.

Своєчасно розпочати лікування

Варто пам’ятати, що кашель сам собою не пройде. Якщо ж тільки з’явилися деякі симптоми кашлю, не забувайте, що народні засоби та інгаляції слід використовувати раціонально. У разі сухого кашлю, достатньо буде призначення короткого курсу протикашльових препаратів.

Використовувати народні засоби

Народне лікування кашлю слід застосовувати лише як допоміжне на фоні з основною терапією. У жодному разі не намагайтеся вилікувати важкі інфекційні захворювання за допомогою народних засобів, оскільки вони є ефективними лише у комплексі з медикаментозним лікуванням.

Найкращі народні засоби від кашлю:

– імбирний чай;

– відвар із квітів гречки;

– відвар з ромашки, чебрецю, мати-й-мачухи;

– мед з лимоном.

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Пити багато рідини

Пиття теплої рідини сприяє розрідженню мокротиння та підвищує швидкість його виведення. Рекомендується пити чай з малиною, фруктові та овочеві соки, а також негазовану воду.

До слова, науковці зі Швейцарії з’ясували, що безрецептурні препарати від кашлю – неефективні, у деяких випадках можуть виникнути побічні ефекти.