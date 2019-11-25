Кашлюк: кашель, що може стати смертельним

Кашлюк – це інфекційне захворювання, яке викликає сильний сухий кашель. Коклюш дуже заразний і передається повітряно-крапельним шляхом. А відтак, заразитися ним дуже просто.

Захворювання легко сплутати з ГРЗ чи бронхітом. А тому, слід знати як відрізнити небезпечну бактеріальну інфекцію у дітей.

Читайте також: Види кашлю: який найнебезпечніший та як лікувати

Спалахи кашлюку відбуваються в осінньо-зимовий період, коли сонця на вулиці мало. Оскільки бактерія, яка є збудником коклюшу – bordetella pertussis, дуже чутлива до сонячних променів.

Кашлюк – що це? Кашлюк – бактеріальне інфекційне захворювання, що вражає слизові оболонки дихальних шляхів. Бактерія, що провокує захворювання, дуже контагіозна. Особливо небезпечне захворювання для дітей молодше 2 років.

Симптоми кашлюка

Спочатку кашлюк схожий на звичайне ГРВІ, потім кашель стає сильнішим і з приступами.

Сильний сухий кашель без мокротиння може супроводжуватися кров’янистими виділеннями. Напади кашлю можуть також спричиняти на обличчі синці.

Рідко, але трапляються спазми бронхіального дерева, що призводять до гіпоксії міокарда. У дітей до 3 років, як правило, бувають судоми.

Приступи кашлюку в класичних випадках – дуже характерні й поставити діагноз лікар може без аналізів. Буває, можуть знадобитися додаткові обстеження.

Будь-який кашель, який триває понад три тижні, повинен насторожити.



Приступи коклюшу дуже характерні

Що відбувається при коклюші

Якщо просто – це сильне збудження кашльового центру, тому навіть якщо знешкодити паличку коклюшу антибіотиком, кашель ще довго буде нагадувати про себе.

Як лікувати

Хворому обов’язково потрібне повітря. Добре зволожене та прохолодне. Тому, обов’язково гуляти на вулиці, провітрювати кімнату, відкривати вікна. Бо під час сильного кашлю, мозок страждає від нестачі кисню.



Свіже повітря необхідне хворому на кашлюк

Також обов’язково пити достатню кількість рідини.

Лікар застосує антибіотик, однак важливо розуміти, що антибіотик не зупинить кашель. Ліки проти кашлю застосовувати строго за призначенням лікаря.

Особливо небезпечний коклюш для немовлят.

Захворювання виникає дуже швидко, іноді навіть без інкубаційного періоду, буквально відразу починаються спазми в дихальних шляхах. Тому щоб уникнути важких ускладнень зовсім маленькі дітки підлягають обов'язковій госпіталізації.

Профілактика кашлюка

Запобігти кашлюку можна шляхом вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).