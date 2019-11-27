Кава без кавових зерен: нова техніка без шкоди для здоров'я

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Кава без кави / welzijnsteenderen.nl

Кава без кави – звучить дивно, однак це реальність. Розробили молекулярну каву, яка не містить у своєму складі кавових бобів. На смак, запевняють виробники, це ніяк не вплинуло. Кавомани можуть бути спокійними.

Американський стартап Atomo розробив технологію виробництва напою, що імітує каву. В новій каві не буде кавових бобів, розповідає Cnet.

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Кава без кавових бобів

Перший продукт компанії – колд-брю надійде в продаж у наступному році.

Колд брю – це один зі способів альтернативного заварювання кави. Дослівно – кава холодного заварювання. Особливість методу в тому, що кава заварюється в холодній воді, у зв'язку з чим потрібно від восьми до 24 годин.

На вигляд та смак – напій як звичайна кава. Творці зазначають, що така кава буде менш гіркою, ніж звичайна. Тому, її можна буде пити без додавання вершків і цукру.


Кава без кави 

І хоч молекулярна кава виготовлена без вмісту кавових зерен – у ній присутній кофеїн. Тому функцію "збадьорити" така кава зберігає.

Виготовляють молекулярну каву на основі гарбуза і насіння соняшника. Однак усі інгредієнти кави не розголошують, склад запатентований.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування
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