Кава може захистити від раку печінки: дослідження

Британська група дослідників з Королівського університету виявила, що кавомани мають значно менші ризики захворіти на рак печінки.

Дослідження тривало у Великобританії понад 7,5 років, впродовж цього часу до нього було долучено 471 779 учасників, повідомляє Medical Xpress.

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Виявилось, що у людей, які полюбляють каву, значно нижчі ризики захворіти на гепатоцелюлярну карциному – найпоширенішу форму раку печінки. Хороші новини – це стосується не лише кави у зернах, а й розчинної.



Корисні властивості кави

Окрім того, під час дослідження науковці виявили додаткові цікаві факти. Наприклад, близько 75% кавоманів, які взяли участь в дослідженні, – курці або були ними в минулому, вживають більше алкоголю та мають підвищений рівень холестерину. Проте вони рідше ніж ті, хто не п'є кави, мали такі хронічні захворювання: як діабет, цироз печінки, камені в жовчному та виразкові хвороби.

Люди, які мають звичку пити каву, можуть вважати, що ця звичка корисна для їхнього здоров'я, адже вона містить антиоксиданти та кофеїн, що може захистити від раку. Однак кава все одно не є таким дієвим захистом, як припинення куріння, скорочення вживання алкоголю чи схуднення,

– сказала провідна авторка дослідження Кім Ту Тран.

Фахівці також досліджували й інші захворювання раку травлення, такі як рак кишківника та шлунка, але їм не вдалось знайти зв'язки з питтям кави.

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