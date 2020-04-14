Кажани також себе ізолюють від інших особин під час хвороби: дослідження

Група зоологів з Техасу і Панами з'ясували, що під час хвороби кажани-кровопивці діють так само, як і люди: зменшують спілкування з особинами навколо і проводять час лише з родичами.

Висновки вчених базуються на спостереженнях за кажанами-кровопивцями в одній з печер Панами, пише CBC.

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Щоб симулювати у них хворобу, команда виловила кілька рукокрилих і ввела їм бактерії, що імітують в організмі симптоми вірусу, але при цьому не викликають справжню хворобу.

Так вибрані особини стали млявими й перестали полювати. Щоб викликати у піддослідних голод, деяких з них відокремили від колонії на добу.



Летючі миші не контактують з іншими під час хвороби / animalworld

Виявилося, хвороба вплинула на спосіб спілкування між кажанами. Самі заражені тепер менше доглядали за собою і менше спілкувалися зі здоровими особинами. Своєю чергою, останні теж менше доглядали за хворими.

При цьому з'ясувалося, що всередині родини рукокрилих соціальні зв'язки залишалися на тому ж рівні: наприклад, заражені матері продовжували піклуватися про здорових дітей, а здорові матері – за зараженими дітьми.

Вчені зробили висновок, що такий спосіб взаємодії нагадує людську реакцію під час пандемії: люди закриваються з сім'ями вдома і перестають спілкуватися з іншими.

Це дуже цікаво, тому що нагадує нашу самоізоляцію прямо зараз. Ми продовжуємо часто проводити час з близькими друзями або родиною, навіть якщо дотримуємося соціальної дистанції. І вони все одно будуть піклуватися про нас, якщо ми захворіли, як і ми будемо робити те ж саме,

– сказав керівник дослідження Себастіан Стокмайер.

Раніше науковці помітили, що кажани-вампіри будують відносини за таким же принципом, що і люди: спочатку приділяють особині лише трохи уваги, а тільки потім, якщо бачать, що та відповідає взаємністю, переходять на наступний етап. Він передбачає обмін кров'ю через "французький поцілунок".



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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