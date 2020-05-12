У кажанів знайшли новий вірус подібний до COVID-19: чи може він передатись людині

Фахівці зробили нове важливе відкриття: у кажанів знайшли ще один вірус, який споріднений з коронавірусом COVID-19. Дослідникам вдалося встановити, що геном майже ідентичний штаму SARS-CoV-2 – саме він, став причиною пандемії COVID-19.

Відкриття є ще одним доказом того, що коронавірус має природне походження, пише ScienceAlert.

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Дослідження свідчить про те, що досить імовірно, що вірус, який є збудником COVID-19, еволюціонував природним шляхом,

– зазначили вчені.



Чому мутації вірусів небезпечні / Фото Pixabay

Як відбувається мутація вірусу і до чого тут кажани

Ймовірно вірус перебував в геномах кажанів поки не розвинув необхідні мутації, а потім завдяки господарю – тварині передався людині та сягнув глобальних масштабів.

Раніше вчені висловлювали думку, що певна вставка амінокислот S1 і S2 в коронавірусі може говорити про те, що його допрацювали в лабораторії. Але останні дані цю гіпотезу спростовують.

Наша робота дуже чітко показує, що ці події відбуваються природним шляхом в дикій природі,

– говорить мікробіолог з Шаньдунського першого медичного університету Вейфен Ши.

Які нові геноми вияви вчені

Група вчених виявила у кажанів два геноми коронавірусу, їх назвали RmYN01 і RmYN02. Другий штам є предком вірусу, що викликав COVID-19 у всьому світі.

Не виключено, що нові віруси при мутації та поєднанні з іншими геномами вірусів зможуть передаватись людині через тварин-господарів.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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