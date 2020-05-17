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Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 18 тисяч

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Кількість хворих українців на коронавірус
Кількість хворих українців на коронавірус / Getty Images

Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.

Загалом 4 906 пацієнтів уже одужали, ще 514 хворих померли від ускладнень. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

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За останню добу зафіксували 433 нові випадки інфікування, 21 людина померла, ще 210 пацієнтів одужали.

Найбільше інфікованих виявили у Чернівецькій області (2694) та Києві (2280).

Де зафіксували найбільше нових випадків:

  • у Києві — 59;
  • у Київській області — 54;
  • у Львівській області — 50;
  • у Чернівецькій області — 47.

Натомість жодних нових інфікованих не виявили у Херсонській та Луганській областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина доповнюється...

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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