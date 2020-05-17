Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 18 тисяч
Станом на 17 травня в Україні виявили 433 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 18 291.
Загалом 4 906 пацієнтів уже одужали, ще 514 хворих померли від ускладнень. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.
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За останню добу зафіксували 433 нові випадки інфікування, 21 людина померла, ще 210 пацієнтів одужали.
Найбільше інфікованих виявили у Чернівецькій області (2694) та Києві (2280).
Де зафіксували найбільше нових випадків:
- у Києві — 59;
- у Київській області — 54;
- у Львівській області — 50;
- у Чернівецькій області — 47.
Натомість жодних нових інфікованих не виявили у Херсонській та Луганській областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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