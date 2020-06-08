Кількість хворих на коронавірус у світі досягла 7 мільйонів осіб / Getty Images

Станом на ранок 8 червня у світі зафіксували понад 7 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. Водночас внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 403 тисячі людей.