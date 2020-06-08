Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 7 мільйонів
Станом на ранок 8 червня у світі зафіксували понад 7 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. Водночас внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 403 тисячі людей.
Про це свідчать дані американського Університету імені Джонса Гопкінса. Відповідна інформація з’явилася на сайті інституції.
Зверніть увагу В Україні вже 27 462 випадки коронавірусу COVID-19
Якою є ситуація з коронавірусом у світі
- Кількість інфікованих – 7 016 794 особи.
- Кількість смертей – 402 874 особи.
- Число тих, хто одужав, – 3 143 148 осіб.
Країни, де зафіксували найбільше випадків COVID-19
- США – 1 942 363 осіб.
- Бразилія – 691 осіб 758.
- Росія – 467 073 осіб.
- Велика Британія – 287 621 осіб.
- Індія – 258 090 осіб.
Країни з найбільшою смертністю
- США – 110 514 осіб.
- Велика Британія – 40 625 осіб.
- Бразилія – 36 455 осіб.
- Італія – 33 899 осіб.
- Франція – 29 158 осіб.
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