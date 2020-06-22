Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 046 215 випадків зараження коронавірусом.

Як свідчать дані Worldometers станом на 22 червня у світі підтвердили 9 052 269 випадків зараження коронавірусом. Наразі активними є 3 739 265.

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Всього з початку епідемії у світі померли 470 832 пацієнти. Кількість смертей наразі найвища в Північній та Південній Америках – понад 219 тисяч людей. У Європі загинули 193 тисячі людей.

4 842 172 осіб одужали від коронавірусної інфекції. Станом на 21 червня було виявлено 130 382 випадки інфікування.

Попередній рекордний приріст за кількістю нових заражених, 106 тисяч випадків, було зафіксовано 20 травня.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 2 356 657,

Бразилія – 1 086 990,

Росія – 584 680,

Індія – 426 910,

Велика Британія – 304 331.

Загалом в Україні з початку епідемії виявили 37 241 випадок коронавірусу, померло 1012 людей. Кількість пацієнтів, які вилікувалися, сягнула вже 16 642.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу