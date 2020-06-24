В Україні за добу виявили близько тисячі нових хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні підтвердили 940 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксували 39 014 випадків зараження. Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я.
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За минулу добу виявлено 16 летальних випадків. Також 453 пацієнти змогли подолати хворобу та одужати.
Додамо, що на Львівщині вкотре підтверджено найбільшу в Україні кількість нових випадків – 203, 62 з них – мешканці Львова.
Коронавірус в областях України
- Вінницька область — 1723 випадки;
- Волинська область — 1955 випадків;
- Дніпропетровська область — 1060 випадків;
- Донецька область — 376 випадків;
- Житомирська область — 1304 випадки;
- Закарпатська область — 2369 випадків;
- Запорізька область — 559 випадків;
- Івано-Франківська область — 2124 випадки;
- Кіровоградська область — 634 випадки;
- м. Київ — 4528 випадків;
- Київська область — 2332 випадки;
- Львівська область — 4423 випадки;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 368 випадків;
- Одеська область — 1370 випадків;
- Полтавська область — 300 випадків;
- Рівненська область — 3164 випадки;
- Сумська область — 272 випадки;
- Тернопільська область — 1786 випадків;
- Харківська область — 1891 випадок;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 627 випадків;
- Чернівецька область — 4478 випадків;
- Черкаська область — 614 випадків;
- Чернігівська область — 494 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.