В Україні станом на 2 травня підтверджено 328 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом в Україні виявили 24 340 випадки коронавірусу. На жаль, від початку епідемії коронавірусу у країні померли 727 людей, за минулу добу – 9 випадків. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 2 червня, пише Здоров'я 24.

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За останню добу зафіксували 328 нових випадків. з них – 22 дитини і 61 медпрацівник.

"Загалом захворіли 1747 дітей та 4682 медики. На амбулаторному лікуванні 16 896 пацієнтів, з них 1460 дітей та 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7444 особи, з них 287 дітей та 877 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 286 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків", – йдеться у пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Всього з початку пандемії одужали 10 078 осіб, з них – 2428 медпрацівників та 680 дітей. 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Скільки в областях України людей захворіло на коронавірус і одужало

Вінницька обл. — 1029 (619 одужали);

Волинська обл. — 942 (264 одужали);

Дніпропетровська обл. — 943 (266 одужали);

Донецька обл. — 164 (94 одужали);

Житомирська обл. — 776 (443 одужали);

Закарпатська обл. — 1216 (410 одужали);

Запорізька обл. — 450 (253 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1442 (843 одужали);

м. Київ — 3071 (718 одужали);

Київська обл. — 1623 (399 одужали);

Кіровоградська обл. — 516 (403 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1734 (438 одужали);

Миколаївська обл. — 294 (173 одужали);

Одеська обл. — 896 (225 одужали);

Полтавська обл. — 271 (249 одужали);

Рівненська обл. — 1823 (960 одужали);

Сумська обл. — 173 (147 одужали);

Тернопільська обл. — 1180 (921 одужав);

Харківська обл. — 1105 (448 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 458 (245 одужали);

Черкаська обл. — 411 (316 одужали);

Чернівецька обл. — 3410 (980 одужали);

Чернігівська обл. — 188 (63 одужали).

У статистику не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.