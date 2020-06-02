Кількість інфікованих на коронавірус в Україні зросла до 24 340 осіб
В Україні станом на 2 травня підтверджено 328 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Загалом в Україні виявили 24 340 випадки коронавірусу. На жаль, від початку епідемії коронавірусу у країні померли 727 людей, за минулу добу – 9 випадків. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 2 червня, пише Здоров'я 24.
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За останню добу зафіксували 328 нових випадків. з них – 22 дитини і 61 медпрацівник.
"Загалом захворіли 1747 дітей та 4682 медики. На амбулаторному лікуванні 16 896 пацієнтів, з них 1460 дітей та 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7444 особи, з них 287 дітей та 877 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 286 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків", – йдеться у пресслужбі Центру громадського здоров'я.
Всього з початку пандемії одужали 10 078 осіб, з них – 2428 медпрацівників та 680 дітей. 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.
Скільки в областях України людей захворіло на коронавірус і одужало
- Вінницька обл. — 1029 (619 одужали);
- Волинська обл. — 942 (264 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 943 (266 одужали);
- Донецька обл. — 164 (94 одужали);
- Житомирська обл. — 776 (443 одужали);
- Закарпатська обл. — 1216 (410 одужали);
- Запорізька обл. — 450 (253 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1442 (843 одужали);
- м. Київ — 3071 (718 одужали);
- Київська обл. — 1623 (399 одужали);
- Кіровоградська обл. — 516 (403 одужали);
- Луганська обл. — 47 (40 одужали);
- Львівська обл. — 1734 (438 одужали);
- Миколаївська обл. — 294 (173 одужали);
- Одеська обл. — 896 (225 одужали);
- Полтавська обл. — 271 (249 одужали);
- Рівненська обл. — 1823 (960 одужали);
- Сумська обл. — 173 (147 одужали);
- Тернопільська обл. — 1180 (921 одужав);
- Харківська обл. — 1105 (448 одужали);
- Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
- Хмельницька обл. — 458 (245 одужали);
- Черкаська обл. — 411 (316 одужали);
- Чернівецька обл. — 3410 (980 одужали);
- Чернігівська обл. — 188 (63 одужали).
У статистику не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.