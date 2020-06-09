Скільки хворих на коронавірус в Україні 9 червня / unsplash.com

В Україні станом на 9 червня п'яту добу поспіль фіксують зниження нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Так, за минулу добу в регіонах України хворобу виявили у 394 людей, з них – 13 летальних випадків, ще 217 хворих одужали.