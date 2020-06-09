Кількість нових випадків інфікування коронавірусом зменшилася: ситуація в регіонах
В Україні станом на 9 червня п'яту добу поспіль фіксують зниження нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Так, за минулу добу в регіонах України хворобу виявили у 394 людей, з них – 13 летальних випадків, ще 217 хворих одужали.
Всього від початку пандемії в Україні захворіло 27 856 осіб, з них 12 412 одужали, померли – 810. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України, пише 24 канал.
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Поширення COVID-19 в областях:
- Вінницька область – 1175 випадків;
- Волинська область – 1113 випадків;
- Дніпропетровська область – 971 випадок;
- Донецька область – 235 випадків;
- Житомирська область – 935 випадків;
- Закарпатська область – 1425 випадків;
- Запорізька область – 499 випадків;
- Івано-Франківська область – 1602 випадки;
- Кіровоградська область – 562 випадки;
- м. Київ – 3523 випадки;
- Київська область – 1836 випадків;
- Львівська область – 2211 випадків;
- Луганська область – 54 випадки;
- Миколаївська область – 309 випадків;
- Одеська область – 1010 випадків;
- Полтавська область – 274 випадки;
- Рівненська область – 2094 випадки;
- Сумська область – 190 випадків;
- Тернопільська область – 1305 випадків;
- Харківська область – 1305 випадків;
- Херсонська область – 179 випадків;
- Хмельницька область – 518 випадків;
- Чернівецька область – 3729 випадків;
- Черкаська область – 490 випадків;
- Чернігівська область – 304 випадки.
Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.