Кількість білка в раціоні впливає на тривалість життя

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Надмірна кількість білка вкорочує життя
Надмірна кількість білка вкорочує життя / unsplash.com

Високий рівень споживання загального білка і тваринного білка підвищує ризик передчасної смерті.

У досліджені взяли участь дорослі чоловіки з фінського міста Куопіо.

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Виявилося, чим більша кількість білка в раціоні, тим вище ризик смерті. Водночас вчені відзначають, що не всі джерела білка дають однаково негативний вплив на здоров'я.

Тваринний білок підвищує ризик передчасної смерті
Тваринний білок підвищує ризик передчасної смерті

Експерти спостерігали за 2641 чоловіком у віці від 42 до 60 років понад 22 роки. За цей час було зафіксовано 1225 смертей різних від хвороб. За словами авторів роботи, кількість і види споживаного білка певним чином співвідносилися зі смертністю учасників.

"Чоловіки, в раціоні яких було понад 200 грамів м'яса на день, мали підвищений ризик передчасної смерті на 23% і більше в порівнянні з тими, хто споживав значно менше м'яса, менше 100 грамів в день", – констатували фінські дослідники.

Експерти підкреслюють, що взаємозв'язок між вмістом білка в раціоні і ризиком передчасної смерті особливо яскраво проявляється у людей з діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями та раком. У свою чергу, вживання рослинного білка не тільки не підвищує ризику смерті, а, навпаки, сприяє збільшенню тривалості життя.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Довголіття
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