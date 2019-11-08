Кількість білка в раціоні впливає на тривалість життя

Високий рівень споживання загального білка і тваринного білка підвищує ризик передчасної смерті.

У досліджені взяли участь дорослі чоловіки з фінського міста Куопіо.

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Виявилося, чим більша кількість білка в раціоні, тим вище ризик смерті. Водночас вчені відзначають, що не всі джерела білка дають однаково негативний вплив на здоров'я.



Тваринний білок підвищує ризик передчасної смерті

Експерти спостерігали за 2641 чоловіком у віці від 42 до 60 років понад 22 роки. За цей час було зафіксовано 1225 смертей різних від хвороб. За словами авторів роботи, кількість і види споживаного білка певним чином співвідносилися зі смертністю учасників.

"Чоловіки, в раціоні яких було понад 200 грамів м'яса на день, мали підвищений ризик передчасної смерті на 23% і більше в порівнянні з тими, хто споживав значно менше м'яса, менше 100 грамів в день", – констатували фінські дослідники.

Експерти підкреслюють, що взаємозв'язок між вмістом білка в раціоні і ризиком передчасної смерті особливо яскраво проявляється у людей з діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями та раком. У свою чергу, вживання рослинного білка не тільки не підвищує ризику смерті, а, навпаки, сприяє збільшенню тривалості життя.

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