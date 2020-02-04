Кількість хворих на рак за 20 років може суттєво зрости

ВООЗ повідомляє, що кількість захворювань на рак може зрости на 60%, якщо збережеться поточна тенденція.

Найбільший приріст (приблизно 81%) відбудеться у країнах з низьким та середнім рівнем життя, зазначають в організації.

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Такі країни зосереджують і так обмежені ресурси на боротьбі з інфекційними хворобами та здоров’ї матері та дитини, натомість діагностиці та лікуванню онкологічних захворювань вони не надають належної уваги.

Помічник гендиректора ВООЗ Рен Мінгуй говорить, що це заклик подолати нерівність у боротьбі з раком в бідних та багатих країнах.

Якщо люди мають доступ до систем первинної медичної допомоги та скерування, то рак можна виявити на ранніх стадіях, ефективно лікувати та вилікувати. Рак не повинен бути смертним вироком ні для кого у світі.

— Рен Мінгуй.

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