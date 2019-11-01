Кількість захворювань на дифтерію в Україні зростає, – МОЗ

Про це на пресбрифінгу МОЗ України та Центр громадського здоров’я України Оперативна інформація про епідемічну ситуацію в країні щодо дифтерії" розповіла очільниця відомства Зоряна Скалецька.

Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

За її словами 19 підтверджених випадків дифтерії сталися у жовтні. Для України планують закупити 2 мільйони вакцин для дітей та 5 мільйонів для дорослих.

Скільки людей мають щеплення від дифтерії

Зоряна Скалецька “Нині в Україні недостатній рівень щеплення від дифтерії. Найнижче охоплення у Закарпатській, Івано-Франківській та Харківській областях. Рівень вакцинації за віком: 59% – щеплені діти до року, старші діти 60-70%, 52% – дорослі.”

Кількість сироваток в Україні

Якщо людина захворіла на дифтерію, їй потрібно дифтерійний антитоксин – сироватка. Нині в Україні недостатня кількість цих препаратів. Але вони будуть непотрібні людям, які мають щеплення і хворим, в яких не виділяться токсин.

МОЗ налагоджує систему постачання сироваток, але вони не можуть забезпечити їх надмірну кількість. До кінця листопада буде ще 150 доз сироватки, яке надає посольство Індії. На початку грудня в Україні має нараховуватись 450 доз сироватки, яких має бути достатньо для лікування усіх хворих.

Дифтерія – що це? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Надзвичайна ситуація

Генеральний директор Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта зазначив, що в Україні ситуація з будь-якими масовими захворюваннями кваліфікується як надзвичайна ситуація.

Стосовно дифтерії: три взаємопов'язані між собою випадки підпадають під цю класифікацію. 15 хворих – надзвичайна ситуація місцевого масштабу. А тих три випадки, які є в Києві – не пов'язані між собою. Тому надзвичайна ситуація місцевого масштабу є тільки на Закарпатті.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.