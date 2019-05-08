Кінець дефіциту донорських органів: вчені змогли відновити пошкоджені легені

Пересадка донорських органів є надзвичайно складним процесом. При цьому спостерігається дефіцит органів, адже вони швидко пошкоджуються. Особливо вразливим органом є легені.

За статистикою, більша частина донорських легень стають непридатними для пересадки через значні пошкодження. Найчастіше це спричиняє потрапляння шлункового вмісту в дихальні шляхи, де він починає розчиняти важливі для роботи легень тканини.

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Вчені з інженерної школи Колумбії і Університету Вандербільта розробили дієвий спосіб відновлення легенів протягом 36 годин, пише Medical Express.

Метод дослідники перевірили на легенях свині. Він повинен діяти так само на легені людини.

Щоб не допустити руйнування тканин і зберегти їх, дослідники застосували метод перехресного кровообігу. Зокрема, вони під'єднали донорські легені до тварини-реципієнта, щоб його кров текла через пошкоджені тканини і відновлювала їх.

Метод перехресного кровообігу – що це? Це експериментально-хірургічний метод, заснований на з'єднанні великих кровоносних судин двох тварин. Внаслідок якого у партнерів створюється загальна циркуляція крові.

Ця технологія дозволила підтримати життєдіяльність легенів протягом 36 годин.

Раніше ж у лікарів було всього 6 годин для оцінки придатності органу для трансплантації, а це недостатньо для процедури.

Зараз вчені працюють над тим, щоб розширити часовий проміжок від 36 годин до днів або тижнів.

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