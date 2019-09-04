Кінцевого терміну підписання декларацій з сімейним лікарем не буде, – міністерка Скалецька

В Україні активно триває медична реформа. Попередній склад Міністерства охорони здоров'я на чолі з Уляною Супрун встановив, що пацієнти повинні підписати декларації до січня 2020 року. Після цього терміну пацієнт отримуватиме платну допомогу.

Передбачалося, що у 2020 році медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я згідно з Законом. При цьому, кінцевого терміну підписання декларацій за попереднього складу МОЗ не було встановлено.

Нова міністерка Зоряна Скалецька підтвердила: кінцевого терміну підписання договору з лікарем не буде. Люди зможуть у будь-який час підписати декларацію.

Читайте також: Хто така Зоряна Скалецька: біографія нової очільниці МОЗ

Зоряна Скалецька на пресконференції розповіла про першочергові плани.

Зоряна Скалецька “ Я вважаю, що на сьогодні його (кінцевого терміну підписання декларацій, – 24) немає сенсу ставити. Оскільки у нас є різні регіони, в яких немає ані фельдшера, ані лікаря, ані амбулаторії і доступ досить ускладнений. Але сьогодні перед Нацслужбою здоров’я поставлено завдання розробити модель, як фінансувати роботу лікарів, які будуть хоча б раз на тиждень доїжджати в такі регіони/населені пункти ”.

Це означає, що МОЗ отримає певний відсоток населення.

При цьому, Зоряна Скалецька сподівається, що до кінця року буде проведений перепис населення і в такий спосіб можна буде оцінити, скільки реально пацієнтів підписали декларації.

За попередніми даними, близько 25 мільйонів українців уклали декларації з лікарями.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.