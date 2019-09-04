Кінцевого терміну підписання декларацій з сімейним лікарем не буде, – міністерка Скалецька
В Україні активно триває медична реформа. Попередній склад Міністерства охорони здоров'я на чолі з Уляною Супрун встановив, що пацієнти повинні підписати декларації до січня 2020 року. Після цього терміну пацієнт отримуватиме платну допомогу.
Передбачалося, що у 2020 році медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я згідно з Законом. При цьому, кінцевого терміну підписання декларацій за попереднього складу МОЗ не було встановлено.
Нова міністерка Зоряна Скалецька підтвердила: кінцевого терміну підписання договору з лікарем не буде. Люди зможуть у будь-який час підписати декларацію.
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Зоряна Скалецька на пресконференції розповіла про першочергові плани.
Це означає, що МОЗ отримає певний відсоток населення.
При цьому, Зоряна Скалецька сподівається, що до кінця року буде проведений перепис населення і в такий спосіб можна буде оцінити, скільки реально пацієнтів підписали декларації.
За попередніми даними, близько 25 мільйонів українців уклали декларації з лікарями.
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