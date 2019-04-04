Кір в Україні: кількість хворих на Львівщині зменшується

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Львівські медики щодня реєструють усе менше хворих на кір. Рівень захворюваності зменшується, але небезпека повністю не зникає.

У лікарнях міста та області досі є пацієнти з цією інфекцією та у важкому стані.

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Десятирічна львів'янка потрапила до інфекційної лікарні з ускладненнями від кору ще дев'ять днів тому. Зараз стан її важкий, але дитина йде на поправку.

"Втрачала свідомість, були судоми, інтоксикаційний синдром. Проте зараз дитина вже прийшла до себе, почала самостійно ковтати", – розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Віктор Токарев.

Вона – сьома пацієнтка з коровим енцефалітом в обласній інфекційній лікарні за 2019 рік. Коли привозять таких пацієнтів, прогнозувати їхні шанси лікарі не беруться. Ліків проти кору немає, тож усувають лише симптоми.

 
Кір – що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

"Якщо підвищена температура, її збивають. Якщо вже є ознаки ускладнення кору – пневмонія, приєдналася бактерійна флора, дають антибіотики", – пояснила Оксана Пушкарьова, експертка з епідеміології Департаменту охорони здоров'я

Єдиний захист від інфекції – вакцинація. За словами лікарів, зараз серед дітей є майже 90% щеплених, проте й цього недостатньо для колективного імунітету.

Цьогоріч від корового енцефаліту загинула дворічна дитина. Від грудня 2018 до березня 2019 року на кір захворіло майже 30 тисяч людей. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та в Києві. 


Симптоми кору

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Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Кір Новини Львова
Джерело: 24 канал
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