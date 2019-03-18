Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

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Кір 2019 - симптоми та лікування кору у дітей та дорослих
Кір в Україні: симптоми і профілактика / 24 Канал

Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір зафіксували у кількох регіонах України, зокрема, в Одеській, Львівській області та Києві.

Кір – небезпечне вірусне захворювання. Саме ця інфекція є однією із основних причин дитячої смертності у світі.

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Як можна заразитись кором

Вірус дуже швидко поширюється – він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим. Як тільки у людини з’являються перші ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 17 днів.

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При цьому інфекція дуже швидко поширюється, тож з потоком повітря вірус може навіть поширитись у сусідні приміщення, наприклад через вікна, вентиляцію тощо.

Симптоми у дітей і дорослих

Найчастіше кором хворіють діти та підлітки, однак, якщо щеплення не було, то заразитись може і дорослий.

Перші тривожні ознаки небезпечного вірусу – людина стає млявою, у неї порушується сон, знижується апетит. Пізніше з'являється нежить та кашель, а також підвищується температура.

Однак, вже через кілька днів температура знижується, а от кашель та нежить не проходять, а навпаки посилюються. В цей період в людини стають чутливими очі, важко дивитись на світло, інколи доходить до запалення ока (кон'юнктивіт). Часто ці симптоми можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. При цьому на внутрішній стороні щік, а іноді й губ, вже з’являються дрібненькі цятки. Це вже одна із основних ознак, що в хворого таки кір.

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Вже на 4-5 день після перших симптомів температура знову підвищується до 39-40 градусів, а на шкірі з'являється дуже помітний висип червоних цяток. У цей момент посилюється нежить, набрякають повіки та все обличчя.

До симптомів може додатись ще й пронос. Також може посилитись головний біль, інколи хворі навіть непритомніють.

Якщо хвороба проходить без ускладнень, то вже до тижня часу хворому має стати краще. Тоді у людини нормалізується температура, проходять кашель та нежить, а верхній шар шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись.


Кір в Україні 2019: симптоми у дітей та дорослих

Ускладнення

Цей вірус небезпечний ще й ти тим, що ускладнення після хвороби можуть бути не безпечнішими за саму недугу. Інфекція сильно понижує імунітет, і організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.

Ускладнення можуть торкнутись і дихальної системи — це пневмонія, бронхіт. Також часто після перенесення вірусу може виникнути запалення середнього вуха, часто це трапляється у маленьких дітей.

Кір наносить відбиток і на нервову систему, в деяких випадків може призвести до енцефаліту (запалення головного мозку).

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Профілактика

Як переконують медики, найбільш дієвим захистом від кору є вакцинація. Її колять дитині у 12 місяців та 6 років.

"У країнах, де вакцинація від кору охоплює більшість населення, люди перестають хворіти на кір. І неприйнятною є ситуація, коли в час доказової медицини, лікарі чи інший медичний персонал відмовляє молодих батьків від щеплення дітей. Вважаю, що це своєрідний медичний злочин", – заявила екс-заступник міністра охорони здоров’я Оксана Сивак.

Вона також запевнила, що вакцина проти кору "безпечна, надійна та ефективна". Адже цю вакцину використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших європейських країнах.

Симптоми хвороби та як вберегтись від кору дивіться у відео:

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Здорове життя Інфекція Кір
Джерело: 24 Канал
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